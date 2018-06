Rabbijn doet aangifte van uitschelden voor kankerjood

Twee mannen vonden het gisteravond nodig om op intimiderende wijze meermaals voorbij te rijden (op de Zuidas) en mij en mijn gezin uit te schelden voor KankerJoden en F alle joden. Graag kom ik met hen in contact. Wie helpt mij zoeken? Nummerbord van hun auto was 16-JT-BZ. — YankiJacobs (@YankiJacobs) June 17, 2018

Jacobs wordt wel vaker uitgescholden, maar had nu het nummerbord van de auto waarin de mannen zaten onthouden. De oproep die hij op Twitter plaatste om met de mannen in contact te komen is honderden keren gedeeld. "Ik wil weten waarom ze me uitscholden, of ze in een opwelling wat riepen, of dat ze echt haatdragende ideeën hebben."



Serieus

Jacobs benadrukt niet bang te zijn geweest en zegt dat de politie de zaak heel serieus neemt. "Ik ben tiende generatie Joodse Amsterdammer, en ik laat me niet wegjagen uit deze stad. Ik wil dat mijn kinderen op straat kunnen lopen zonder nageroepen te worden."



In maart tekenden elf Amsterdamse politieke partijen het Amsterdams Joods Akkoord om het antisemitisme in Amsterdam terug te dringen. Dat gebeurde nadat koosjer restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg in korte tijd drie keer werd belaagd.