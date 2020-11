Raamexploitanten niet blij met plan voor erotisch centrum: ‘Belachelijk’

Beeld ANP

Met gefronste wenkbrauwen las Cor van Dijk, voorzitter van de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal en directeur van de Otten Groep, het bedrijf achter erotisch entertainment zoals Casa Rosso en de Bananenbar, vrijdagmiddag de brief van Halsema aan het gemeentebestuur. Het aantal ramen zal ‘wezenlijk’ afnemen om dat centrum een kans te geven, blijkt uit de brief. Met haar ‘Wallenaanpak’ wil Halsema de drukte en overlast op de Wallen verminderen, de positie van sekswerkers verbeteren en ondermijning tegengaan.

Dat vindt Van Dijk een stap te ver gaan. “Vooral omdat de drukte op de Wallen niet het overlastgevende component is. Het gaat meer om onaangepast gedrag. En daar wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden. Daarnaast kunnen wij de drukte zelf heel goed in kaart brengen. Uit onderzoekt blijkt dat het vrijdag- en zaterdagavond drukker dan normaal is. Via crowd management zorgen we dat het niet vastloopt. Dat argument – ramen sluiten veroorzaakt minder drukte en overlast – klopt dus niet.”

Oudste buurt

En daarnaast, zegt Van Dijk, trekt het Wallengebied niet alleen hordes toeristen vanwege de raamprostitutie, maar ook omdat het de oudste buurt van de stad is en er altijd veel tolerantie voor toeristen heeft gegolden. “En dan heb je nog de coffeeshops, het entertainment en de horeca. Het is niet zo dat het plots veel rustiger wordt als je de ramen weghaalt. Wij als ondernemers vinden, kortom, dat de buurt de buurt moet blijven.”

Jan Broers, raamexploitant en woordvoerder van belangenclub Wallen Ondernemers Prostitutie (WOP), is erg boos. “Waarvoor moet ik weg? Alleen zodat er minder toeristen naar de buurt komen? Hoeveel kroegen zitten hier? En hoeveel mensen verhuren hun woning illegaal via Airbnb? En ja, ook die dames trekken toeristen aan, maar lang niet zoveel als gedacht wordt. Dan waren ze allang miljonair geweest. Ze leven van het toerisme. De sector leeft van het toerisme. En Amsterdam leeft van het toerisme. Je kunt ons er toch niet uitgooien en ergens in Noord of Zuid neerzetten? Dat is niet levensvatbaar.”

Daarnaast, zegt Van Dijk, was het plan voor een erotisch centrum buiten het Wallengebied, als een van de vijf scenario’s die Halsema eerder al schetste voor de Wallen, in beginsel bedoeld voor de niet-vergunde branche, de thuiswerkers, omdat daar de minste grip op is. Zo zou illegaliteit tegengegaan worden. “En als er dan sekswerkers uit het Wallengebied zijn die daar een geschikte werkplek vinden, is daar natuurlijk niets mis mee. Maar nu is dat centrum plots alleen een optie als er ramen op de Wallen dichtgaan. Zo is het eerder niet gebracht. Dat vind ik sneaky.”

Anoniem

Hij betwijfelt overigens sterk of zo'n erotisch centrum er ooit van gaat komen. Op dit moment is de weerstand volgens hem te groot. “Bij een prostitutiebezoek hoort bovendien de mogelijkheid om anoniem naar binnen te gaan. Dat is ook de kracht van onze buurt. In zo’n centrum kan dat veel minder.”

Raamexploitant Broers zet zich in ieder geval vast schrap voor de strijd: “Als ambtenaren willen dat de prostitutie hier verdwijnt, zullen ze een zware dobber aan ons hebben. Dan moeten ze echt met een goede reden komen, in plaats van deze flauwekul.”

Ook Masten Stavast, die 31 ramen verdeeld over tien panden heeft in het Wallengebied, vindt het plan voor een erotisch centrum belachelijk. Hij voorspelt dat er geen een sekswerker is die daar naartoe zal gaan. “Dat blijkt ook uit een enquête van Red Light United, de belangenvereniging voor sekswerkers op de Wallen,” zegt Stavast. “Sekswerkers willen gewoon op de Wallen blijven. Ze moeten het hebben van toeristen, en die gaan niet met de bus richting Zuid of Nieuw-West.”

Pak het raam van ze af, en je drijft ze de illegaliteit in, zegt Stavast. “Daar maak ik me echt zorgen over.” Aan de andere kant denkt de raamexploitant dat de kans niet heel groot is dat het centrum er ook daadwerkelijk komt. Hij zet vraagtekens bij de marktpartijen – het aantal geïnteresseerden is beperkt en lijkt, wat financiering betreft, uit de hoek van particuliere beleggers te komen – die interesse hebben in het centrum. “Wie ziet daar nu iets in? Niemand, toch? Ja, of je bent heel debiel. Dat kan. Er zijn natuurlijk een hoop gekke investeerders.”

Ook Halsema zegt dat sluiting van de ramen ingewikkeld is. Naast dat het tijd en geld kost, moet de gemeenteraad nog kiezen of het überhaupt een optie is. Minder ramen en verplaatsing van sekswerk liggen gevoelig bij GroenLinks, D66 en Bij1. Het college, met daarin wethouders van GroenLinks en D66, heeft al ingestemd met dit voornemen. Of sekswerkers en exploitanten belangstelling hebben voor een erotisch centrum, is niet onderzocht.

Dat laatste vindt Van Dijk heel vreemd. “Er is toegezegd aan belangenvertegenwoordigers, zoals Proud en Pic, dat ze betrokken zouden worden in de besluitvorming. Dat is niet gebeurd. Ook wij, de overige ondernemers uit de buurt, hebben niets van de gemeente gehoord. Dat vinden we niet netjes.”