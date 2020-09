Raadslid al 3 weken op schuiladres: ‘Ik kijk continu over m’n schouder’

Ralph Castricum (33), raadslid van de gemeente Castricum, zit al drie weken op een schuiladres na een explosie bij zijn huis. ‘Zolang ik niet weet wie de dader is, kijk ik continu over m’n schouder.’

Ja, Ralph Castricum is - in zijn eigen woorden - een uitgesproken raadslid. Zijn partij Forza Castricum, ooit ontstaan uit de LPF, is voor preventief fouilleren, tegen de aanpassing van Zwarte Piet en tegen een moskee binnen de gemeentegrenzen van Castricum. Maar een aanslag op zijn huis, dat had ook hij niet zien aankomen. “Ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen.”

Het gebeurde in de nacht van 18 op 19 augustus, rond 01.30 uur. “Ik lag net in bed, een beetje te doezelen,” vertelt Castricum. “Toen hoorde ik een enorme knal. Binnen no time stond het hele huis vol rook.” Het was donker en onoverzichtelijk die nacht, ook de lampen in de gang waren weggeblazen. Een dag later - Castricum bracht de rest van de nacht elders door - kon het raadslid pas goed de schade opnemen. “Er zat een groot gat in de trap, traptredes waren losgekomen en de brievenbus lag eruit. Die was op het dak van de buurman beland.”

Uit de forensische analyse bleek dat het waarschijnlijk gaat om een geknutselde bom: ingetapet zwaar vuurwerk, mogelijk met stukken metaal erin verwerkt. Wie kan dat hebben gedaan? “De politie heeft een sterk vermoeden dat er een politiek motief achterzit. Ik kan zelf ook niks bedenken qua persoonlijke ruzies.”

‘Ik ben ook een persoon’

In verband met het onderzoek kan Castricum niet vertellen aan wélk politiek dossier de aanslag gerelateerd kan zijn. “Je kunt zelf opzoeken over welke thema’s ik me uitspreek.” Wat hij wel kan zeggen: het heeft indruk op hem gemaakt. “Zolang ik niet weet wie de dader is, kijk ik continu over m’n schouder. Ik ben ook een persoon, ik heb familie. Ouders, een tweelingbroer. Gelukkig heb ik geen kinderen of een partner. Voor hen zou het helemaal vreselijk zijn geweest.”

Castricum verblijft in overleg met de politie al drie weken op verschillende plekken. Terug naar huis gaat hij niet. Nooit meer, niet naar waar hij woonde althans. “Foto’s van de ontploffing zijn overal in de media geweest, met mijn huisnummer erop.” Het raadslid is dan ook op zoek naar een nieuwe woning. “Daar zullen ook maatregelen worden getroffen, al weet ik niet precies hoe die eruit gaan zien.”

In de tussentijd maakt Castricum, tevens werkzaam als ondernemer, er het beste van. Hij gaat weer regelmatig naar de sportschool - ‘het is nu wel prettig dat er door corona minder mensen naar binnen kunnen’ - en pakt ook zijn werk als raadslid weer op. “Ik vroeg me af: moet ik wel doorgaan? Maar mijn omgeving benadrukte dat ik het moet doen. Ze zeiden: ‘Je doet het goed, we steunen je.’ Dus ik houd me sterk. Mij krijgen ze niet klein.”

Ralph Castricum. Beeld Heleen Vink