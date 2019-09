Raadsenquête naar oorzaak problemen AEB

In de Amsterdamse gemeenteraad is genoeg steun voor een raadsenquête over de gebeurtenissen rond de vuilverbranding AEB. Dit is het zwaarste onderzoeksmiddel dat op gemeentelijk niveau voorhanden is.

Dat bevestigen coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Ook in de oppositie is er véél animo voor, onder meer de Partij voor de Ouderen vroeg er voor de zomer al om.

Een raadsenquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat op gemeentelijk niveau voorhanden is. Een commissie van raadsleden krijgt daarbij speciale bevoegdheden, zoals het onder ede verhoren van verantwoordelijke (oud)bestuurders en betrokkenen, inzake een specifiek politiek dossier.

Het Afval- en Energiebedrijf (AEB) is sinds juli in diepe problemen gekomen nadat vier van de zes verbrandingslijnen om veiligheidsredenen uitgeschakeld en gerepareerd moesten worden. Er dreigde een acuut faillissement door wegvallende inkomsten, ook ontstond een landelijke afvalcrisis omdat met het sluiten van AEB een groot deel van de verbrandingscapaciteit was weggevallen.

Sinds 2014 is AEB een zelfstandig bedrijf, daarvoor was het een dienst van de gemeente Amsterdam. De huidige mankementen lijken het sluitstuk van een periode waarbij jarenlang vergeefs is geprobeerd om AEB op eigen benen te laten staan. Tegelijkertijd hield de hoofdstad als eigenaar, opdrachtgever en schuldeiser veel invloed op het bedrijf. De cultuur op de werkvloer was niet professioneel, de staat van onderhoud van de machines is matig.

Duidelijkheid

Een raadsenquête moet duidelijkheid geven over de vraag wie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie bij AEB en welke lessen geleerd kunnen worden uit de situatie.

Inmiddels is de vuilverbranding een prooi van overnamekandidaten die interesse hebben, zoals recycling- en sloopbedrijf Beelen, en de publieke huisvuilcentrale HVC uit Alkmaar.

188 miljoen

De vorige raadsenquête werd in 2015 afgerond en ging over de staat van de stadsfinanciën, nadat eind 2013 per ongeluk 188 miljoen euro, in plaats van 1,8 miljoen euro was overgemaakt aan een groep armlastige Amsterdammers. De harde conclusie was dat opeenvolgende wethouders van financiën in Amsterdam te weinig oog hadden voor een degelijke boekhouding, waardoor de stad geen grip had op de financiën. Jaarlijks konden tientallen miljoenen euro’s niet verantwoord worden.

Met de aanbevelingen in de hand is er door oud-wethouder Udo Kock een bezem gehaald door de financiële organisatie waardoor Amsterdam er nu veel beter voor staat. Uitgerekend deze wethouder is vorige week afgetreden vanwege de situatie bij AEB, het onderwerp van de nieuwe raadsenquête. Wanneer die van start gaat en wie het onderzoek zullen uitvoeren, is nog niet bekend. Er loopt al een extern, onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de vuilverbranding.