Raadkamer kijkt of Lil Kleine langer in cel moet blijven

De 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd vorige maand opgepakt. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel besloot de rechter-commissaris dat zijn voorarrest werd geschorst. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat Lil Kleine toch nog veertien dagen langer vast moest zitten.

Uitspraak

Inmiddels zijn die twee weken voorbij en kijkt de raadkamer opnieuw naar de zaak. De voorlopige hechtenis kan worden verlengd met maximaal negentig dagen. De rechtbank kan vooraf niet zeggen hoe laat de uitspraak volgt. Dat kan maandag zijn, maar mogelijk ook dinsdag.

Na de berichten over de mishandeling besloten meerdere bedrijven de samenwerking met Lil Kleine stop te zetten. Zo promoot zijn vorige platenmaatschappij TopNotch zijn muziek niet meer en zegde zijn nieuwe platenmaatschappij Sony Music het contract op. Dat gaat de rapper mogelijk mogelijk miljoenen euro’s kosten.