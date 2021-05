Raad wil ‘uitleg’ Halsema over kampioensfeest Ajax, maar woede blijft uit

Langzaam, bijna aarzelend, kondigen diverse partijen in de Amsterdamse gemeenteraad aan dat ze met burgemeester Femke Halsema in gesprek willen over de spontane festiviteiten na het kampioenschap van Ajax. Woede blijft dit keer uit.

Het moeten naar schatting van de gemeente en de politie ongeveer 12.000 mensen zijn geweest die zich zondag aan het eind van de middag verzamelden bij stadion de Johan Cruijff Arena, om de 35ste landstitel van Ajax te vieren. Deze mensen hielden geen 1,5 meter afstand, maar de politie greep niet in toen de menigte zich verzamelde voor een vleugel van het stadion om het elftal en de leiding van Ajax toe te juichen.

Bij eerdere verstoringen van de openbare orde in het afgelopen coronajaar stonden fracties in de raad direct klaar om de burgemeester het vuur aan de schenen te leggen. Denk aan het ‘koffie drinken’ van coronasceptici op het Museumplein, of na afloop van de Black Lives Matterdemonstratie op de Dam op 1 juni.

Nu het een illegale samenscholing van de aanhang van de godenzonen betrof, reageert de politiek een stuk kalmer. Oppositiepartijen CDA en de Partij van de Dieren overwegen schriftelijke vragen te stellen, een paar uur later op de maandagochtend kondigde ook de VVD aan dat het Halsema ‘om uitleg zal vragen over de gemaakte afwegingen’.

Rustig in de binnenstad

Een reden voor het ontbreken van politieke ophef kan zijn dat de onrust zich beperkte tot het Arenagebied. Door een noodverordening op het Leidseplein en andere voorbereidingen van gemeente, politie en OM bleef het rustig in de binnenstad.

Maar volgens raadslid Sheher Khan van Denk, is er ook sprake van politiek opportunisme. “De ophef na de BLM-demonstratie (op 1 juni 2020, red.) was een indirecte poging om hun weerstand tegen de boodschap van Black Lives Matters kenbaar te maken,” denkt hij.

Denk dat het niet eens zozeer gaat om de handhaving. De 'ophef' toen was gewoon een indirecte poging om hun weerstand tegen de boodschap van BLM kenbaar te maken. Méér gelijkwaardigheid doet ze meer jeuken dan law & order. — Sheher Khan (@S_Y_Khan) 3 mei 2021

Een gunstige bijkomstigheid was dat de Ajaxspelers pas aan het einde van de middag hun gezicht lieten zien aan de toegestroomde, wachtende fans bij de Arena. De gemeente benadrukt dat dit om een ‘spontane actie’ ging. Toen deze informele huldiging voorbij was, waren er in de binnenstad geen terrassen meer open om de feestelijkheden voort te zetten. Het gevolg was dat de meeste mensen rustig naar huis gingen.

Dilemma

SP-fractievoorzitter Erik Flentge vat het dilemma samen waar veel politieke partijen zich voor geplaatst zien. “Wat gisteren gebeurde was niet goed. Niet voor de zorgverleners die zo onder druk staan, niet voor de mensen die noodgedwongen thuis wachten op betere tijden, niet voor ondernemers, voor de meeste mensen niet”, zegt hij. “Maar een veldslag organiseren tussen politie en supporters zou ook geen goed antwoord zijn geweest. Er is maar één antwoord dat echt helpt in deze bizarre tijden: veel en veel sneller vaccineren.”

Marco Zannoni, directeur van het COT (instituut voor veiligheids- en crisismanagement), heeft ook begrip voor het besluit de ME niet te laten optreden. “Het is natuurlijk ongewenst dat zoveel mensen de coronaregels negeren. Maar het had zoveel erger kunnen zijn, met tienduizenden mensen meer op verschillende plekken in de stad. Het zou naïef zijn te denken dat je iedereen thuis kunt houden. Ervaringen bij andere clubs leren dat mensen zo blij zijn, dat ze het met elkaar willen vieren.”

Dat maakte de situatie ‘per definitie ingewikkeld’ voor de gemeente, aldus de crisisexpert. “Vooraf is gewaarschuwd dat feestjes niet waren toegestaan en er is niets gefaciliteerd. De vraag is wat het alternatief was geweest als de gemeente de viering niet had toegestaan. Het is relatief klein van omvang gebleven.”

Besmettingen

Een andere kwestie is of het kampioensfeest tot veel besmettingen leidt. Bij de BLM-demonstratie gebeurde dat niet, maar daar hielden betogers nog enigszins afstand van elkaar. “Bovendien was het aantal besmettingen in Nederland toen honderd keer kleiner dan nu,” zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie. Hij schat dat tien tot enkele tientallen mensen het virus meedroegen. “Met al dat schreeuwen en juichen zou het me verbazen als niemand besmet is geraakt. Maar ik denk niet dat het meteen tot grotere druk op de ic’s leidt.”

De zorgen van de gemeenteraad zullen hoe dan ook pas over enkele weken worden besproken. Vanaf vandaag is de Amsterdamse raad met reces, dat tot 17 mei zal duren.