Raad wil spoeddebat over schietpartijen in Amsterdam

In de oproep verwijzen de raadsleden naar de verschillende schietpartijen die vlak na elkaar hebben plaatsgevonden in Amsterdam. Op 8 augustus kwam bij een schietpartij in Zuidoost de 28-jarige Julian Curiel om het leven. Eind juli vond hier ook al een liquidatie op bekende crimineel Inchomar Balentien plaats.

Het debat over het ‘oplaaiende geweld’ moet begin september plaatsvinden. In het weekend van 10 en 11 augustus zijn er maar liefst vier schietpartijen geweest, in IJburg, West, Nieuw West en Zuidoost. Ook werd er bij een woning in Zuidoost een handgranaat gevonden.

Maatregelen

De fractievoorzitters zeggen geschrokken te zijn van de golf van geweld en spreken van de impact die dergelijke gebeurtenissen hebben op de buurten, de inwoners en op de stad als geheel. Vuurwapens en geweld horen niet in Amsterdam thuis, zo stellen zij.

In het debat moeten de aard en achtergrond van de gewelddadige gebeurtenissen aan bod komen, evenals de maatregelen die tot nu toe worden genomen om het geweld in te perken.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Amsterdam, Don Ceder, diende op 9 augustus al een aantal schriftelijke vragen in naar aanleiding van de verschillende schietpartijen. Hierin vraagt hij om verscherpt cameratoezicht op plaatsen waar meerdere schietpartijen hebben plaatsgevonden, zoals station Kraaiennest in Zuidoost.