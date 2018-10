Raad wil gemeentelijke lasten met een Tikkie laten betalen

Een meerderheid van de raad wil dat de stad daar snel een begin mee maakt. Dat bleek tijdens een debat over de begroting 2019. Een voorstel van D66 kan op ruime steun rekenen.



D66-raadslid Paul Guldemond denkt dat het percentage wanbetalers daalt als inwoners met één druk op de knop hun rekeningen kunnen voldoen.



Tikkie is een app van ABN Amro, maar kan door rekeninghouders van bijna alle banken gebruikt worden. Tikkie zorgt ervoor dat de gemeente via Whatsapp betalingsverzoeken kan sturen die in de betaal-app van de bank voldaan kunnen worden.



Collegegeld

Amsterdam zou niet de eerste gemeente zijn waar dit kan, en ook diverse onderwijsinstellingen experimenteren al langer met betalingen via een Whatsappje.



Bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmusuniversiteit kan het collegegeld voldaan worden via een Tikkie. Deelname aan deze vorm van betaling is meestal op vrijwillige basis.



Wanneer Amsterdam er mee kan beginnen, is nog niet bekend.