Raad wikt en weegt: moet Coentunnel andere naam krijgen?

De tunnel vanuit de richting van Amsterdam. Beeld ANP

Die vraag houdt vooral de progressieve partijen al dagen bezig. Ze worden hiertoe gedwongen door Denk en GroenLinks, die woensdag een voorstel tot naamswijziging indienen tijdens een debat over discriminatie.

Aangespoord door de discussie over discriminatie en racisme na de dood van George Floyd wil Denk een einde maken aan het eerbetoon voor Coen. “De tijdsgeest eist van ons dat we het eerlijke verhaal gaan vertellen over deze criminelen,” zegt Denk-fractievoorzitter Mourad Taimounti, . “Stop met het bagatelliseren van leed. Een nieuw begin voor ons allen is een begin zonder herinneringen aan een naar verleden.”

In de coalitie – GroenLinks, D66, PvdA en SP – heerst verdeeldheid. Aan de ene kant staat GroenLinks, dat samen optrekt met de oppositie. De partij vindt dat van symboolpolitiek geen sprake is. “De naam van de tunnel is een eerbetoon,” zegt fractievoorzitter Femke Roosma. “Dat kan je een symbool noemen. Maar wie je die eerbetonen of symbolen gunt, zegt wel iets over waar je als stad voor staat.”

Coalitiegenoten PvdA en SP twijfelen nog of een naamswijziging de juiste beslissing is. “De PvdA is op dit moment van mening dat we het bestaan van J.P. Coen niet moeten uitwissen, maar moeten gebruiken om mensen ook bewust te maken van de donkere kant van onze geschiedenis,” zegt PvdA-raadslid Nenita la Rose. “Context toevoegen bij dit soort beelden is daarom essentieel.”

Verkeerde kant

Ook de SP wikt en weegt. Binnen de fractie gaan stemmen op om Denk uit solidariteit te steunen. Bij voorzitter Erik Flentge leven ook twijfels of een naamswijziging de aandacht niet afleidt van ‘echte problemen’ in de stad, zoals achterstanden en armoede, dat bovengemiddeld veel voorkomt bij mensen van kleur.

D66 vindt een naamswijziging niet aan de politiek. “Ik zie geen reden om nu met één tunnel te beginnen terwijl we nog moeten onderzoeken hoe we omgaan met dit soort namen,” zegt raadslid Jan-Bert Vroege.

Wel speelt mee dat D66 niet als enige coalitiepartij in de hoek van tegenstanders als CDA, VVD en Forum voor Democratie geduwd wil worden. Dus wanneer SP en PvdA toch zullen meestemmen met het voorstel, kan ook D66 alsnog mee.

Het tekent de gevoeligheid rond het onderwerp. Het enthousiasme bij D66, SP en PvdA is niet groot, maar de partijen willen achteraf niet het verwijt krijgen dat zij een naamswijziging hebben tegen­gehouden. Dit uit angst om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.

Wat de gemeenteraad ook beslist, de uitslag is symbolisch. Want uiteindelijk gaat de hoofdstad niet over de naam van de tunnel. Het bouwwerk is immers van Rijks­waterstaat, dat onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen valt. Die heeft nog geen aanstalten gemaakt om de naam van Coen uit te wissen.