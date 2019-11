Raad weinig enthousiast over afspraken sociale huur

Beeld ANP

Wethouder Laurens Ivens, die de afspraken met de corporaties had gesloten, was zelf ook kritisch op het bereikte resultaat: een jaarlijkse toename van 750 sociale huurwoningen plus 275 middeldure huizen, met een huur van maximaal duizend euro per maand. “Onze ambities zijn groter dan we hier hebben gerealiseerd.” Hij wees er wel op dat de daling van het aantal betaalbare woningen, voor het eerst in jaren is gekeerd.

Ivens heeft de afgelopen maanden om tafel gezeten met de Amsterdamse corporaties om afspraken te maken over nieuwbouw, verkoop en duurzaamheid. De resultaten leiden tot weinig tevredenheid in de raad. “We kunnen niet blij zijn met deze resultaten,” zegt Sofyan Mbarki van coalitiepartij PvdA. “De noden in de stad zijn veel hoger dan de 750 betaalbare huizen die er nu bijkomen,” aldus Erik Flentge, raadslid van de SP en partijgenoot van Ivens.

Hala Naoum Néhmé (VVD) spreekt zelfs van ‘dramatische afspraken voor de middeninkomens’ en ook Alexander Hammelburg van coalitiepartij D66 is kritisch. “Hiermee halen we onze ambities niet,” waarmee hij vooral doelt op het voornemen van het college om elk jaar 1670 extra middeldure huizen te realiseren, een belangrijk verkiezingsthema van zijn partij.

Maximaal haalbare

Tegelijkertijd moeten de partijen het hiermee doen. De afspraken zijn volgens de meerderheid van de raad het maximaal haalbare. De financiële positie van corporaties is volgens veel partijen niet florissant en dat zorgt voor beperkingen in nieuwbouw. Bovendien moeten ze ook woningen verkopen om nieuwe te kunnen bouwen. “Een verschrikkelijk dilemma,” aldus Flentge.

Diverse partijen wijzen de heffing die het Rijk invoerde voor corporaties, aan als hoofdschuldige. Die bedraagt dit jaar zeker 1,7 miljard. “Die rooftocht van het kabinet gaat maar door en is bijna niet meer vol te houden,” zegt Flentge. Naoum Néhmé (VVD) wees de oproep aan haar adres om bij haar Haagse fractie te pleiten deze heffing af te schaffen, van de hand. “Laten we nou niet doen alsof verkopen alleen noodzakelijk zijn vanwege de verhuurderheffing.”

Amsterdam heeft meer middeldure woningen nodig dan de corporaties kunnen bouwen, vindt de raad. Daarvoor zijn ook private partijen nodig: de beleggers. Maar die hebben al gezegd geen heil meer te zien om in Amsterdam te bouwen. De stad is te duur en ze mogen de huren te weinig laten stijgen. De collegepartijen hebben daarom een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat beleggers weer terugkeren, bijvoorbeeld door een lagere grondprijs te hanteren of door toestemming te geven voor een snellere stijging van de huren, zoals ook is gebeurd bij sociale huurwoningen.