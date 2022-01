Raad weigert debat over coronabeleid waarin Forum vergelijking met Holocaust maakt

Thierry Baudet (FvD) in de rechtbank van Amsterdam, waar hij zich moest verantwoorden voor het vergelijken van de coronamaatregelen met de Holocaust. Beeld ANP

Het is een unicum in de Amsterdamse politiek. Op voorspraak van ChristenUnie-raadslid Gerjan van den Heuvel zal een meerderheid van de raad in de commissievergadering van donderdag een onderwerp van de agenda halen, terwijl FvD dat er net op had laten zetten. Op het eerste gezicht procedureel gekissebis, maar de raad breekt hierdoor wel met het principe dat er geen meerderheid nodig is om iets bespreekbaar te maken in de politieke arena.

Het begon allemaal met de veroordeling van Thierry Baudet eind 2021 vanwege onrechtmatige uitspraken over de Holocaust en het coronabeleid. FvD-raadslid Anton van Schijndel wilde daarop met burgemeester Halsema en de rest van de raad in debat over de vraag of politici de vrijheid moeten hebben om vergelijkingen tussen het coronabeleid en de Holocaust te kunnen maken.

“Het maken van historische vergelijkingen behoort tot de kern van het politieke debat,” vindt FvD’er Van Schijndel.

Grens trekken

Maar de rest van de raad heeft geen zin om Van Schijndel zijn zin te geven. Immers, de vergelijking wordt al gemaakt door hem tot onderwerp van gesprek te maken. “Als we dit onderwerp agenderen geeft de raad impliciet aan dat het acceptabel is om een discussie te voeren over de vergelijking tussen de Holocaust en de coronamaatregelen,” zegt Van den Heuvel. “Daarom wil ik een grens trekken.”



Van Schijndel werd in eerdere raadsvergaderingen al verzocht om zijn opvattingen voor zich te houden, nu grijpt de raad bij voorbaat in.

In elk geval D66, VVD en GroenLinks steunen dit. ‘Walgelijk’ noemt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting de actie van FvD. “Die vergelijkingen kunnen pertinent niet door de beugel en wij wensen niet mee te werken aan het bespreekbaar maken daarvan, want het is onbespreekbaar.” Volgens VVD-raadslid Claire Martens is de rechter duidelijk geweest en wil Van Schijndel politiek scoren met het onderwerp.

Tegengas geven of doodzwijgen? Het is een dilemma waar politici op meer niveaus mee worstelen: moeten de steeds extremere standpunten van FvD besproken of juist doodgezwegen worden? Lees hier wat Het Parool daar onlangs over schreef.

Normaal gesproken heeft elke partij in de raad het recht om onderwerpen op de agenda te plaatsen, ongeacht of de overige fracties het eens of oneens zijn met de inhoud. Fracties die geen zin hebben in een debat over een bepaald thema kiezen er doorgaans voor om simpelweg niet mee te doen aan de discussie en hun beurt voorbij te laten gaan.

Maar FvD-raadslid Anton van Schijndel heeft de twijfelachtige eer de eerste te zijn waarbij de rest van de raad ingrijpt.

Aan zichzelf te wijten

Volgens John Bijl, directeur van het Periklesinstituut en deskundige op het gebied van lokaal bestuur, heeft de Amsterdamse raad deze affaire wel een beetje aan zichzelf te wijten. Volgens hem, en vele anderen, zet de Amsterdamse politiek veel vaker onderwerpen op de agenda die weinig tot niets te maken hebben met het lokale bestuur van de hoofdstad. Of het nu gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict of de Armeense genocide: de raad heeft er een mening over.

“De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van de gemeente Amsterdam, en niet een onderdeel van debatcentrum De Balie,” zegt Bijl. “Wat FvD doet, is provocatief en het is goed dat er wordt ingegrepen. Maar het zou niet verkeerd zijn om die strengheid wat vaker toe te passen.”