Raad vraagt minister Grapperhaus om meer politiecapaciteit

Op korte termijn komen burgemeester Jozias van Aartsen, politiecommissaris Aalbersberg, de landelijke politietop en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bijeen om de Amsterdamse noden te bespreken.



Sinds het drama op Wittenburg klinkt de roep om méér politie met hernieuwde kracht, zoals die al vaker klonk na ingrijpende schietpartijen in de stad.



De gemeenteraad nam woensdag unaniem een motie aan waarin Van Aartsen werd opgeroepen om aan het Binnenhof om aandacht te vragen voor het gebrek aan agenten.



Boze brief

Maar GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink was eerlijk. "We hebben al drie of vier keer een boze brief aan Den Haag gestuurd. We moeten het doen, maar ik ben niet positief dat het deze keer wel wordt opgelost."



Van Aartsen schaarde zich achter die opmerking van Groot Wassink. "Het succes van onze gang naar het Binnehof is ongewis. Want de minister heeft na de kabinetsformatie 267 miljoen extra ontvangen, terwijl de regiokorpsen in totaal om 1 miljard euro extra hadden gevraagd. Deze minister zit er kort en heeft te weinig geld gekregen."



Niet horen

Reinier van Dantzig van D66 hoopt dat de 'Amsterdammer' Grapperhaus op Justitie en Veiligheid meer oog heeft voor de situatie in zijn thuisstad, dan zijn voorgangers.