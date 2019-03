Raad verdeeld over Haga Lyceum tijdens spoeddebat

Vorige week meldde Halsema dat de AIVD en NCTV signalen hadden dat een deel van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum banden heeft of heeft gehad met een terroristische organisatie. Ook zou sprake zijn van antidemocratisch onderwijs aan leerlingen. De Onderwijsinspectie is door de school tegengewerkt. Het gemeentebestuur heeft het bestuur van de school gesommeerd op te stappen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.



De rechtse oppositie diende een motie in waarin het college werd opgedragen alle mogelijkheden te onderzoeken om de school per direct te sluiten. "De burgemeester sluit ook panden in de stad als daar drugs in zit. Op het Cornelius Haga wordt gif gespoten in de hersenen van kinderen. Ik kan mij voorstellen dat de burgemeester dit pand terugvraagt," aldus Marianne Poot die debuteerde als fractievoorzitter van de VVD na het vertrek van Eric van der Burg vlak voor dit debat.



Negatief oordeel

Volgens Halsema heeft de gemeente geen mogelijkheden de school te sluiten. "Dan is een negatief oordeel nodig van de Inspectie." Een school sluiten op basis van de openbare orde is in haar ogen in strijd met de rechtsstaat. "Bij ernstige en acute dreiging van de openbare orde moet je denken aan explosies en handgranaten. Zulk gevaar is er niet en dat moeten we ook niet suggereren."