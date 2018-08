Raad van State veegt aantal eisen raamprostitutie van tafel

Dat blijkt uit een onherroepbaar vonnis dat de hoogste rechter woensdag publiceerde. In 2013 kondigde de gemeente nieuwe, strenge, vergunningseisen af voor bordeeleigenaren die in Amsterdam actief willen zijn. Dit ter bescherming van sekswerkers, die de ramen huren.



Twaalf minuten

In de vergunningseisen werd van alles geregeld. Zo ging de minimumleeftijd omhoog naar 21 jaar en kregen raamexploitanten meer verantwoordelijkheid om signalen van mensenhandel te herkennen, via een verplicht intakegesprek. Dit soort voorwaarden zijn legitiem, maar in haar dadendrang heeft de gemeente ook eisen gesteld die in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn, oordeelt de Raad van State.



Zo is de eis dat een bordeelhouder, of bedrijfsleider, binnen twaalf minuten bij een raambordeel moet kunnen zijn om toezichthouders te woord te staan, te streng. Ook de verantwoordelijkheid die bij de exploitanten werd gelegd voor de hygiëne in de peeskamers, bijvoorbeeld van de seksspeeltjes, gaat wat de rechter betreft te ver.



Gevolgen beperkt

En als derde kritiekpunt vonnist de rechter dat de gemeente niet kan eisen dat privacygevoelige informatie uit gespreksverslagen tussen exploitanten en sekswerkers, gedeeld moet worden als handhavers daar om vragen.



De gevolgen voor het Amsterdamse prostitutiebeleid zijn vermoedelijk beperkt, aangezien de Raad van State de vergunningseisen op alle andere punten wel overeind houdt. Een zegsman laat weten dat de gemeente de uitspraak bestudeert, om eventuele gevolgen in beeld te brengen.



