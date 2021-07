Raad van State: stukken Onderwijsinspectie over Cheider niet openbaar

Scholieren komen aan bij de orthodox-joodse school Cheider. Beeld anp

Enkele ouders van (ex-)leerlingen van de school hadden de minister gevraagd om stukken openbaar te maken over het vermeend (seksueel) misbruik en/of de mishandelingen die er de laatste jaren zouden hebben plaatsgevonden op de school. De minister wees het verzoek echter af omdat het volgens hem niet viel onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De stukken zouden volgens hem namelijk onder de Wet op het onderwijstoezicht vallen en dan is de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie verplicht tot geheimhouding.

De ouders vochten dat besluit van de minister tot aan de Raad van State aan, omdat zij vinden dat de Nederlandse wetgeving op dit punt in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Het openbaar maken van de informatie is volgens de ouders belangrijk, omdat de kinderen onvoldoende beschermd worden als een school geen aangifte doet bij vermoedens van een zedenmisdrijf. Cheider weigerde lang aangifte te doen van het vermoeden van ontucht door een leraar, ondanks dat een inspecteur had vastgesteld dat hier waarschijnlijk sprake van was.

De Raad van State gaat echter niet mee in de eis van de ouders omdat de inwilliging van het verzoek om de informatie te openbaren in de toekomst grote gevolgen met zich meebrengt, die de belangen van de kinderen juist schaden. De vertrouwelijkheid waarmee inspecteurs gesprekken voeren met ouders en leerlingen is volgens de raad van groot belang voor het goed functioneren van de Onderwijsinspectie en de vertrouwensinspecteur in het bijzonder.

In opspraak

Cheider kwam in 2018 in opspraak, nadat uit onderzoek door NRC bleek dat de school pas aangifte deed van mogelijk misbruik op de school onder druk van de minister. Na de eerste meldingen van ontucht op de school in 2012 startte de Onderwijsinspectie een onderzoek. Nadat een inspecteur had vastgesteld dat er hoogstwaarschijnlijk sprake was van misbruik, weigerde de school aangifte te doen, hoewel de wet dat wel verplicht.

Maandenlang gebeurde er niets, tot de toenmalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zelf een bericht naar de school stuurde. In oktober van dat jaar werd aangifte gedaan, maar het schoolbestuur liet per brief aan de schooldirectie weten dat dit enkel was gebeurd, omdat de minister druk had uitgeoefend.

De leraar werd uiteindelijk geschorst, maar had Nederland voor die tijd al verlaten. In Israël ging hij in militaire dienst. Pas na het vervullen van de dienstplicht werd hij in 2016 in Tel Aviv aangehouden op last van de Nederlandse autoriteiten.

Ontucht

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde de leraar uiteindelijk van ontucht met vier leerlingen. In 2018 werd de docent veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens ontucht met een 13-jarige leerling. Ontucht met de drie andere leerlingen werd niet bewezen geacht door de rechtbank, omdat aan de betrouwbaarheid van de verklaringen werd getwijfeld. Destijds was vijf jaar cel geëist door het OM.

Begin 2021 sprak het gerechtshof de leraar in hoger beroep alsnog vrij van alle feiten, ook voor de ontucht met de destijds 13-jarige jongen. Het gerechtshof vond de verklaring van de jongen ‘authentiek’, maar het betasten van het geslachtsdeel van de jongen werd niet ondersteund door ander bewijs. Het gerechtshof vond het masseren en betasten van de jongen wel ‘ongepast’, maar het kon strafrechtelijk niet als ‘ontucht worden aangemerkt’.

Vorig jaar kreeg minister Slob kritiek uit de Tweede Kamer omdat hij zich minder hard zou opstellen bij Cheider dan bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Bij beide scholen stelde de Onderwijsinspectie vast dat er veel mis was, maar de minister zou meten met twee maten. Slob ontkende met twee maten te meten, maar erkende dat de verbeterpunten die de school moest doorvoeren ‘tergend traag’ gingen, nadat de inspectie wederom had geconcludeerd dat de veiligheid van leerlingen niet geborgd was.