Raad van State: museumtram gaat voor woonwijk Havenstraat

De gemeente heeft bij de plannen onvoldoende rekening gehouden met de belangen van het Trammuseum en de Museumtramlijn, oordeelt de Raad.



Al een jaar liggen het Trammuseum en de Museumtramlijn in de clinch met de gemeente over de toekomst van de historische trams. Vorig jaar maart werd bekend dat de huidige loods in de Havenstraat moet wijken voor een nieuwe woonwijk. De tramorganisaties gingen daartegen in beroep.



1 April

"Ik beschouw deze uitspraak bijna als een voortijdige 1-aprilmop," zegt voorzitter Bart Korthals Altes van de Museumtramlijn, die de uitspraak zelf nog niet heeft kunnen lezen. "De gemeente heeft ons een maand geleden een handreiking gedaan, en sindsdien zijn we weer in overleg." Dat was alleen net een paar dagen te laat om deze zaak terug te trekken bij de Raad van State.



De gemeente besloot vorige maand de historische trams een nieuwe loods op het Havenstraatterrein aan te bieden om de impasse te doorbreken. Die loods zou met 500 m2 wel veel kleiner zijn dan de huidige 4000 m2 om alle trams onder te brengen. Omdat de gemeente echter wel het belang van de historische trams inziet voerden beide partijen afgelopen maand gesprekken hierover.



De gemeente is nu aan zet om met nieuwe plannen te komen waarin rekening wordt gehouden met de tramorganisaties. Korthals Altes: "Wij blijven in overleg. Deze strijd voeren we liever niet in de rechtszaal maar in de raadszaal. Het gaat uiteindelijk om publieke afwegingen."



Petitie

Door de tramorganisaties werd vorig jaar een petitie opgesteld voor het behoud van de historische trams in Amsterdam. Die werd bijna 16.000 keer ondertekend.



In reactie op kamervragen zei Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) het eventuele verlies van de historische trams 'uiterst spijtig' te vinden. Een oplossing was echter aan de gemeente Amsterdam, zei ze.