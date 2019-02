Raad van State: Heineken Hoek mag hotel worden

Daarmee is een definitief einde gekomen aan het gesteggel rondom de aangekondigde komst van het nieuwe hotel, dat al sinds 2008 duurt.



De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) kwam tegen de bouwplannen in het geweer, en werd aanvankelijk ook in het gelijk gesteld: in 2017 zette de bestuursrechters een streep door de plannen voor het spiksplinternieuwe glazen hotel met 36 kamers.



Hotelstop

De gemeente keurde de vergunningsplannen vorig jaar echter opnieuw goed - ondanks de afgekondigde hotelstop in de binnenstad. Dat mocht ook, oordeelt de Raad van State nu, omdat de plannen voor het hotel op het Leidseplein nog onder de overgangsregeling vielen.



Het bezwaar van de VVAB dat het nieuwe hotel zou zorgen voor een verhoogde druk op de toch al drukke omgeving, veegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eveneens van tafel. "Dat de druk op de leefbaarheid in de omgeving van de Heineken Hoek de afgelopen jaren is toegenomen, betekent niet dat elk nieuw hotelinitiatief een versterkend effect heeft op de reeds bestaande druk."



Compensatie

De gemeente ging akkoord met de sloop van twee woningen op het Leidseplein voor de bouw van het nieuwe hotel, nadat de eigenaar had aangegeven elders ter compensatie nieuwe woonruimte te creëren. Zo wordt een kantoor op de Amstel omgezet tot woonruimte.