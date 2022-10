Raad van State: geen wanbeheer en verrijking bij Haga Lyceum

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP / ANP

De hoogste bestuursrechter van Nederland stelde vanochtend dat oud-minister Arie Slob geen grond had om het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum te vervangen. De uitspraak van de Raad van State verkleint de bewegingsruimte van de minister bij vermeende misstanden in het onderwijs.

Twee jaar geleden oordeelde de rechtbank van Amsterdam ook al dat de aanwijzing van ex-minister Slob ongegrond was. Volgens Slob was er op de islamitische school voor voortgezet onderwijs (mavo-havo-vwo) sprake geweest van financieel wanbeleid en ‘ernstige nalatigheid om de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs te waarborgen’. Ook zou bestuurder Soner Atasoy zich onrechtmatig hebben verrijkt met ten minste 25.000 euro.

Geen doelbewust patroon

De rechtbank van Amsterdam bepaalde destijds al dat de aanwijzing geen grond gaf voor het opstappen van het schoolbestuur; er was geen sprake van financieel wanbeleid en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs waren evenmin in het geding. Omdat die uitspraak het schoolbestuur niet ver genoeg ging, volgde een gang naar de Raad van State. Die veegde ook de vermeende verrijking van tafel.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde vandaag dat het schoolbestuur weliswaar onrechtmatig heeft gehandeld met enkele uitgaven, maar dat er geen sprake was van een doelbewust patroon. Zo zijn er geen aanknopingspunten dat Atasoy voordeel had bij de teruggave van 25.000 euro aan voorgeschoten kosten. De conclusie van wanbeheer is daarom ongegrond.

De uitspraak heeft weinig praktische betekenis, omdat bestuurder Atasoy na een intern conflict al is vertrokken. Wel is de uitspraak van principiële betekenis, omdat een aanwijzing van de onderwijsminister hiermee is ontkracht.