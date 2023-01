Raad van State fluit Halsema terug om sluiting coffeeshop Los Angeles

Coffeeshop Los Angeles Amsterdam. Beeld -

Voor de deur van de coffeeshop aan de Derde Oosterparkstraat en even verderop in de straat vonden in de nacht op 29 september 2018 twee explosies plaats, veroorzaakt door een zogenoemde vuurwerkmortier, zwaar vuurwerk bestemd voor professioneel gebruik. De ontploffingen berokkenden het pand en naastliggende woningen veel schade. Nog dezelfde dag besloot Halsema om de shop voor onbepaalde tijd te sluiten omdat door de explosies ‘een ernstig gevaar voor de openbare orde en veiligheid van omwonenden en voorbijgangers’ was ontstaan.

Een verzoek van coffeeshophouder Jan Erkelens om na zeven maanden weer open te mogen, wees Halsema van de hand. Ook bij het tegen dat besluit gemaakte bezwaar haalde de eigenaar bakzeil. Daarbij werd meegerekend dat uit een politierapport bleek dat er er vóór het incident al problemen met de openbare orde waren en bezoekers overlast veroorzaakten.

Rechtszaak

In maart 2019 besloot Halsema dat de shop helemaal niet meer open mocht: de exploitatievergunning en de gedoogverklaring werden ingetrokken en het adres werd van de gedooglijst gehaald. Erkelens stapte naar de rechtbank van Amsterdam om de besluiten van tafel te laten vegen, maar die gaf hem in 2021 ongelijk.

Daarop ging de coffeeshophouder naar de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van Nederland zet nu een streep door de besluiten van Halsema en de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam, blijkt uit een woensdag gepubliceerde uitspraak.

Zes weken

De Raad van State vindt het niet terecht dat er wordt gesproken van een verband tussen de explosies en de coffeeshop en daarom had de burgemeester het verzoek om de shop te heropenen niet met die motivatie mogen afwijzen. Er is namelijk nooit duidelijk geworden wat het motief is van de explosies en er is geen verdachte opgepakt. Dat de burgemeester vermoedt dat de coffeeshop doelwit was, is niet voldoende, aldus de Raad van State.

Ook het door de burgemeester aangehaalde politierapport over overlast is niet voldoende om tot een rigoureuze maatregel als sluiting en de intrekking van de vergunning over te gaan, oordeelt de Raad van State. Bovendien werd in een eerder stadium de vergunning al verlengd, terwijl dezelfde overlast bekend was. Ook is de coffeeshophouder nooit gewaarschuwd over de overlast zodat hij maatregelen kon nemen om het tegen te gaan.

Halsema moet binnen zes weken met een betere motivatie een nieuw besluit nemen omtrent de sluiting, vergunning en gedoogverklaring.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: