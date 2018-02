Raad van State: boetes vakantieverhuur terecht

Tot dat oordeel komt de Raad van State, nadat het bedrijf in beroep was gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam.



De gemeente deelde de boetes uit omdat de onderneming veertien woningen in het centrum van Amsterdam verhuurde aan toeristen, zonder dat ze daar een vergunning voor had. Daarmee onttrok ze woonruimte aan de woningvoorraad in de hoofdstad, waar sowieso al veel druk op staat.



Airbnb

Volgens het bedrijf waren de boetes onterecht. De organisatie voerde aan dat bepaalde panden nooit voor permanente bewoning bedoeld zouden zijn.



Daarnaast zou de gemeente onvoldoende bewijs hebben om het bedrijf te mogen beboeten.



De Raad van State ging daar niet in mee. De afdeling bestuursrechtsspraak van de raad oordeelde dat alle ruimtes wel degelijk als woning zijn bedoeld.



Bovendien bewijzen de inrichting van kamers en advertenties op sites als Booking.com en Airbnb dat er sprake was van vakantieverhuur.



