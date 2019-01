Raad van State: Amsterdam mag oude bestelauto's weren

Sinds januari 2017 mogen bestelwagens die voor 2000 gebouwd zijn het gebied binnen de ringweg A10 niet meer in. Eerder wees de rechter bezwaar tegen deze regeling al van de hand.



De gemeente had volgens de rechter het recht oude bestelauto's te weren voor de verbetering van de luchtkwaliteit, ook als het meetbare effect van de maatregel klein is. Nu de Raad van State hierin mee is gegaan, is er geen verdere mogelijkheid meer voor beroep.



In de eerste twee maanden na de invoering van de milieuzone nam het aantal te oude busjes die de stad binnenrijden met twee derde af. Bestuurders van oude busje die toch binnen de Ring rijden, kunnen rekenen op een boete van 90 euro.



Luchtvervuiling onverminderd groot

Het effect op de luchtkwaliteit, waar de regeling om te doen is, is echter klein. Milieudefensie concludeerde december vorig jaar dat de luchtvervuiling, ondanks verscheidene inspanningen zoals het weren van de busjes, onverminderd groot is.



Het geringe effect van het weren van de busjes op de luchtkwaliteit werd overigens voorspeld. Wetenschappers van onderzoekscentrum TNO gingen ervan uit dat de te oude bestelauto's goed waren voor slechts 3,4 procent van de kilometers die alle bestelauto's samen maken in Amsterdam. Daarmee was het verwachte effect op de luchtkwaliteit 'verwaarloosbaar klein'.