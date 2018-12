Raad van Bestuur Amsterdam UMC weer compleet

In de raad van bestuur van de nieuwe ziekenhuiscombinatie was een plek vrijgekomen na het vertrek van Wouter Bos deze zomer. Hij was bestuursvoorzitter van het VUmc en vicevoorzitter bij het AMC. Voormalig toezichthouder Chris Polman volgde hem op 1 oktober op.



Kruijthof heeft ervaring in de besturen van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland ziekenhuis in Schiedam. De fusie tussen beide ziekenhuizen gaf ze mede vorm. In Amsterdam gaat ze zich toeleggen op 'de verschuivingen van afdelingen tussen de beide locaties en de integratieprocessen'.