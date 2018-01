Raad unaniem voor verlaging salaris Pantardirecteur

Net als voor andere bedrijven die gemeentebezit zijn, zou voor Pantar de 'wethoudersnorm' moeten gelden, schrijft de gemeenteraad in een unaniem aangenomen motie van PvdA, SP en GroenLinks. In dat geval wordt het salaris van de Pantardirectie maximaal 154.000 euro.



Nu verdient Pantardirecteur Rutger van Krimpen aanmerkelijk meer. In 2016 was zijn beloning in totaal 200.948 euro. Dat Pantar nu toch met de gemeente komt tot nieuwe afspraken over de onderlinge verhoudingen is een goede aanleiding om ook het salaris van de directie bij te stellen, vindt de gemeenteraad.



Na grote bezuinigingen door de rijksoverheid heeft de gemeente de voorbije jaren regelmatig miljoenentekorten moeten dichten bij Pantar. Vanaf volgend jaar wordt de financiering van werk voor Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt daarom finaal anders.



Overigens gaat Van Krimpen na dit jaar al minder verdienen. Na het ingaan van de wet die een limiet stelt aan de salarissen bij semi-publieke instellingen is een overgangsperiode afgesproken en die verloopt na dit jaar. Verder heeft Van Krimpen de afgelopen jaren al afgezien van salarisverhogingen



Lees ook: Pantarschoonmakers toch niet in dienst bij gemeente