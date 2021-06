Raad stemt in met verhuizing theater de Meervaart

De zuidwestkant van de Sloterplas, waar het nieuwe theater gebouwd zou moeten worden. Beeld Marc Driessen

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA, en oppositiepartij Nida, hebben woensdagavond opnieuw hun steun uitgesproken om de nieuwbouw van het theater in de Sloterplas te realiseren. Nu kan het stadsbestuur aan de slag om een investeringsbesluit voor te bereiden, waarmee deze raadsmeerderheid later dit jaar naar verwachting zal instemmen.

Dit is het voorlopige sluitstuk van een lange discussie die vorig jaar rond deze tijd losbarstte en sindsdien de politieke gemoederen bezig heeft gehouden. Tegenstanders, zoals de Vrienden van de Sloterplas en andere belangenorganisaties willen de plas zo ongerept mogelijk houden.

Een buurt verdeeld

Voorstanders zoals de theaterdirectie en de verenigde ondernemers op het Osdorpplein vinden dat de Sloterplas een kans biedt om een iconisch gebouw te laten verrijzen dat het gebied een impuls geeft. Een peiling in de buurt eind vorig jaar leverde een verdeeld beeld op. Ruwweg de helft steunt de locatie in de plas, de andere helft keurt die af. De voorstanders in de raad, gezamenlijk een krappe meerderheid, hebben daarom de knoop doorgehakt en wijzen de Sloterplas aan als bouwlocatie.

Oppositiepartijen zoals VVD, Partij voor de Dieren en SP zijn tegen, omdat volgens hen steun in de buurt voor het nieuwbouwplan ontbreekt. Wat deze partijen betreft wordt een nieuw theatergebouw neergezet op de plek van het huidige theater De Meervaart. Gedurende dit bouwproject, dat drie jaar zal duren en dat volgens wethouder Meliani mogelijk duurder uitpakt dan de locatie in het water, zouden de huisgezelschappen van de Meervaart moeten uitwijken naar andere locaties in de buurt. Maar dit alternatief van de oppositiepartijen kon niet op genoeg steun rekenen.

Hotelstop

De raad heeft ook een motie aangenomen die verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) oproept om de komst van een hotel op de plek van het oude theatergebouw tegen te houden.

Van Doorninck zei dat ze in gesprek is met ontwikkelaar MRP Development, maar dat dit bedrijf sinds 2013 een ontwikkelrecht heeft dat ruimte biedt voor een hotel op die locatie. Dit kan wellicht worden ingeruild, maar dan moet de gemeente financieel inleveren, waarschuwde de wethouder. “Ik zal wederom in gesprek met hen gaan, maar er zullen dan ook vragen van de andere kant komen. Zoals een fiks financieel plaatje, omdat hotelkamers nu eenmaal meer opbrengen dan woningen.”

In Amsterdam is sinds 2016 een hotelstop afgekondigd, maar de afspraken die de gemeente eerder met ontwikkelaars heeft gemaakt, gelden nog. Ook al zijn de hotels in kwestie nog niet gebouwd.