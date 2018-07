Raad: spreek ING aan op investeringen palmolie

De zes fracties die hun naam onder de vragen zetten, willen weten of Amsterdam als grote klant striktere eisen kan stellen aan de investeringen die ING doet. Kan dat niet, dan moet de optie van een overstap serieus genomen worden.



Tiers Bakker (SP): "Het kan door onze inkoopmacht aan te wenden. Maar als veranderen van bank uiteindelijk de beste oplossing is, moeten we die optie ook serieus overwegen."



Salarisverhoging

Dat lijkt tot in elk geval volgend jaar nog geen optie. Dat zette het vorige college althans in antwoorden op raadsvragen die D66 in mei stelde. Toen wilde Paul Guldemond (wederom een van de vragenstellers) weten of de door de bank gewenste salarisverhoging van topman Ralph Hamers een reden kon zijn weg te gaan bij ING.



Dat kon niet. Los van het feit dat salarissen die een bank uitkeert geen doorslag voor zo'n overstap mogen geven, heeft de gemeente heel wat tijd nodig om van bank te wisselen. Veranderen van huisbankier kost zeker anderhalf jaar, rekende het college toen voor.