Raad sluit geen buurten uit voor de komst van windmolens

Volgens oppositiepartijen VVD en CDA zijn alleen in de haven windmolens mogelijk. Het stadsbestuur zou de overige ‘zoekgebieden’ waar wordt gezocht naar mogelijke locaties voor nieuwe windmolens daarom moeten wegstrepen.

De VVD doet het voorstel dat windmolens 600 meter uit de buurt blijven van woningen en kwetsbaar groen. De partij haakt daarbij aan bij de afstandseis die de provincie Noord-Holland stelt aan windmolens. Dichter bij woningen mag formeel niet van de provincie, maar Amsterdam kan daarop een uitzondering krijgen als daar draagvlak voor is.

Zonnepanelen

Met alleen windmolens in de haven komt de stad niet aan 17 nieuwe windmolens, maar hooguit tot de helft. Maar volgens VVD’er Stijn Nijssen kan Amsterdam net zoveel groene stroom opwekken door meer grote daken in de stad vol te leggen met zonnepanelen.

JA21 is mordicus tegen windmolens. JA21-raadslid Kevin Kreuger hekelt de uitzondering die provincie Noord-Holland wil maken voor Amsterdam met steun van de VVD’ers in het provinciebestuur.

In de gemeenteraad werd uitgebreid gesproken over de storm van protest die vooral op IJburg is opgestoken tegen de mogelijkheid dat daar windmolens komen. Deze week was in de gemeenteraad al een inspraakbijeenkomst met 160 insprekers. Ook de coalitiepartijen zitten duidelijk in hun maag met de hoog opgelopen bezorgdheid.

Deskundigen

D66 en JA21 organiseren op 2 februari een bijeenkomst in de gemeenteraad met deskundigen die deels ook door de protesterende IJburgers zijn aangedragen. Zo’n bijeenkomst zou ook meer duidelijkheid kunnen geven over de bezorgdheid die veel bewoners van de zoekgebieden hebben over de gevolgen van torenhoge windmolens voor de gezondheid.

Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) wil in het voorjaar beslissen over de zeven zoekgebieden. Dan wordt concreter duidelijk waar het stadsbestuur windmolens voor mogelijk houdt. “Er is nog niets besloten.”

Burgerberaad

De wethouder stond ook stil bij de manier waarop Amsterdammers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat er windmolens komen in hun buurt. “Er was veel informatie, maar niet altijd duidelijk genoeg.” De wethouder denkt zorgen weg te nemen door gesprekken met experts in de wijken, of bijvoorbeeld door een ‘burgerberaad’ van door loting aangewezen Amsterdammers, zoals werd geopperd vanuit de gemeenteraad.

Van Doorninck vindt het belangrijk dat ook in Amsterdam meer duurzame energie wordt opgewekt, door zonnepanelen én windmolens. Ze ziet het ook als de verantwoordelijkheid van de hoofdstad dat er niet alleen windmolens komen in de rest van het land. Ze zet kanttekeningen bij het voorstel om simpelweg windmolens te vervangen door nog meer zonnepanelen. “Onze ambities op het gebied van zonne-energie zijn al erg hoog.” Zonnepanelen zijn bovendien duurder.