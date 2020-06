Raad Landsmeer met de rug naar Amsterdam

Het Twiske in Landsmeer. Beeld Gemeente Landsmeer

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering over de bestuurlijke toekomst van het eierdorp. Alle grote fracties lieten weten dat zij vasthouden aan hun voorkeur voor een fusie met de drie kleine groene buurgemeenten.

Oostzaan

Alleen de fracties van GroenLinks, PvdA en Positief Landsmeer lieten doorschemeren meer te voelen voor een fusie met Amsterdam of Purmerend. Volgens de partijen heeft het weinig zin door te spreken met gemeenten die duidelijk hebben aangegeven zelfstandig te willen blijven.

Het college put moed uit een verklaring van de fractie van D66 in Oostzaan die heeft laten weten verder te willen praten met Landsmeer. Wethouder Mandy Elfferich moest erkennen dat de rest van de raad in de buurgemeente die draai nog moet maken.

Zowel Oostzaan als Wormerland heeft Landsmeer wel gevraagd om voorlopig geen onomkeerbare beslissingen te nemen over de bestuurlijke toekomst. Met andere woorden: of Landsmeer niet met een ander in de koffer wil duiken zolang zij nog peinzen over de voor- en nadelen van een verbintenis.

Provinciebestuur

Mogelijk kan de provincie de druk op de potentiële partners opvoeren. Het college zal daar in Haarlem om vragen, maar Elfferich waarschuwde wel dat het provinciebestuur sinds het vertrek van Johan Remkes minder behoefte voelt om dwang en drang uit te oefenen op kleine gemeenten.

Een stok achter de deur is in elk geval de financiële situatie in de gemeenten. Landsmeer maakte donderdag bekend dat de gemeente in dat opzicht moeilijke jaren tegemoet gaat. Vanaf volgend jaar zal de begroting niet meer sluitend zijn. Drastische ingrepen zijn onvermijdelijk.

De voorstanders van een fusie met Amsterdam of Purmerend vinden dat er een nieuw onderzoek moet komen naar de mening van de bevolking. Dat kan een enquête zijn zoals die vijf jaar geleden werd gehouden, maar ook een referendum.

Inwoners van Landsmeer vroegen een jaar geleden al om een referendum over de bestuurlijke toekomst. Dat leverde vooral een hoop procedureel gedoe op, maar vrijdag komt de referendumcommissie bijeen om het verzoek te bespreken.