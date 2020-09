Raad keert zich tegen voorrang Amsterdamse leerlingen bij plaatsing op middelbare scholen

Beeld ANP

‘Asociaal’, ‘onverdedigbaar’, ‘een ontstellende houding van de grootste stad van het land’: de Amsterdamse gemeenteraad is niet te spreken over het scenario dat de schoolbesturen hebben opgesteld, waarin Amsterdamse leerlingen voorrang krijgen bij de plaatsing op een middelbare school. Pas als die allemaal een plek hebben, komen kinderen uit de omliggende gemeenten aan bod.

“We kunnen kinderen uit Diemen of Landsmeer niet de dupe laten zijn van een falend plaatsingssysteem in Amsterdam,” aldus Diederik Boomsma van het CDA. “Een rare move,” vindt Anne Marttin (VVD).

De harde kritiek richtte zich op de OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen die twee scenario’s heeft opgesteld om achtstegroepers meer kans te geven op een plekje op hun middelbare school van voorkeur. Want de resultaten van de vorige matching vallen tegen. In 2020 kwam ruim 80 procent van de Amsterdamse achtstegroepers terecht op de middelbare school van eerste voorkeur. 277 van de 7672 scholieren (3,6 procent) werden echter ingeloot op een school buiten hun top 5.

Onlinepetitie

Om de kansen te vergroten ontwikkelde OSVO een scenario waarbij Amsterdamse leerlingen voorrang krijgen. Veel omliggende gemeenten, zoals Diemen, Oostzaan en Landsmeer hebben geen middelbare school, waardoor kinderen zich inschrijven in Amsterdam, Zaanstad of Purmerend. Veel ouders uit deze gemeenten vrezen nu dat Amsterdam de grenzen sluit. Bijna 3500 ouders uit de regio hebben een onlinepetitie ondertekend tegen dit scenario.

Een meerderheid van de gemeenteraad diende donderdag een motie in, waarin deze voorrang wordt afgewezen. Ook wethouder Marjolein Moorman is kritisch. “Ik ben het eens met mensen die zeggen dat het toch niet zo kan zijn dat Amsterdam de grenzen sluit. Zeker niet voor leerlingen uit gemeenten die geen volledig onderwijsaanbod hebben.”

Moorman zal de wens van de gemeenteraad overbrengen bij de OSVO, die uiteindelijk over het matchingsysteem gaat. De gemeente heeft een belangrijke stem, maar OSVO kan die negeren. In het tweede scenario van de OSVO melden leerlingen zich aan bij een of meer scholen. Als ze niet worden geplaatst op hun nummer 1, dan komen ze daarna alleen in aanmerking op scholen waar nog plek is. Moorman is geen voorstander van dit scenario, dat veel weg heeft van het verfoeide systeem dat een paar jaar geleden is afgezworen door de gemeente, omdat teveel leerlingen terecht kwamen op een school die ze helemaal niet wilden.