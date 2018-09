Raad: Investering ING in palmolie zonder gevolgen

Dat antwoordt het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren, die het college opriepen ING aan te spreken op zijn 'maatschappelijke verantwoordelijkheid'.



Dat gebeurde naar aanleiding van een rapport van Milieudefensie waarin ING in verband gebracht werd met leningen aan bedrijven die bossen vernietigen en de lokale bevolking verjagen.



Misstanden

Het college is van mening dat de gemeente Amsterdam "de klantrelatie kan benutten om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen," schrijft het college van b. en w..



Maar het uitsluiten van investeringen in misstanden in de palmoliesector als voorwaarde voor een huisbank van Amsterdam gaat de raad te ver. "Deze voorwaarde houdt namelijk onvoldoende verband met de aard en uitvoering van de in te kopen dienst en is daarmee disproportioneel."



Aandacht

De bank is naar aanleidig van de raadsvragen wel om een toelichting gevraagd en heeft laten weten dat "de palmoliesector aandacht behoeft en dat misstanden moeten worden opgehelderd en opgelost."



"De methode daarvoor is wat ING betreft om betrokken te blijven bij de sector, eisen te stellen aan partijen actief in de sector en in geval van misstanden het gesprek aan te gaan," schrijft ING in een reactie.



Aanbesteding

Overigens onderzoekt de gemeente nog wel of het alsnog moet overstappen naar een andere huisbank. Aanleiding hiervoor is de witwasschikking die de bank eerder deze maand trof. Oorspronkelijk zou de gemeente in 2019 de taak van huisbankier voor het eerst aanbesteden vanwege een wetswijziging.



Maar wethouder Udo Kock (Financiën) zei eerder deze maand deze selectie te willen vervroegen. "Op het moment dat zoiets fout gaat bij onze huisbankier, moeten we daar kritisch naar kijken. De manier waarop wij hierop reageren, slaat over op het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid. We geven een signaal af."



Eerder dit jaar lag ING ook al onder vuur. De gemeenteraad vond dat het salaris van topman Ralph Hamers reden was om een nieuwe huisbankier te nemen.