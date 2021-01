Raad in debat over de toekomst van seks, drugs en toerisme in de stad

In 2020 presenteerde burgemeester Halsema, op verzoek van de raad, veel onderzoek en voorstellen om de seks-, drugs- en pretsector in de stad te veranderen. Beeld ANP

Je kunt een kanon afschieten op de Wallen, zo stil is het daar is sinds de tweede lockdown, en veel coffeeshops zijn al bijna een jaar veranderd in afhaalloketten. De Amsterdamse bezoekerseconomie wordt al maanden in een kunstmatige slaap gehouden. De vraag is hoeveel bedrijven er nog over zijn als de toeristen terugkomen.

Tegelijkertijd is de politieke discussie over de toekomst van de Wallen in de vijfde versnelling gezet. In 2020 presenteerde burgemeester Halsema, op verzoek van de raad, veel onderzoek en voorstellen om de seks-, drugs- en pretsector in de stad te veranderen. Nu breekt de fase aan van keuzes maken.

Sekshotel

Over veel van de voorgestelde veranderingen, zoals het verplaatsen van de raambordelen naar een nieuw sekshotel, of het weren van toeristen uit coffeeshops, hebben de partijen geen politieke afspraken gemaakt. Dat creëert onzekerheid. Het is dus vooraf niet duidelijk voor welke delen van de plannen een politieke meerderheid is te vinden. Bijna elke partij wil verandering, maar iedereen wil wat anders.

Zelfs als de instemming van de raad juridisch gezien niet nodig is - dat geldt bijvoorbeeld voor de handhaving van het ingezetenencriterium waardoor toeristen geen softdrugs meer mogen kopen - zal Halsema toch een politieke uitspraak nodig hebben. De impact van dit soort maatregelen is enorm, is het fair of verstandig om de burgemeester deze strijd in haar eentje te laten uitvechten?

Ook de toekomst van de prostitutie op de Wallen kent zoveel haken en ogen dat een krappe raadsmeerderheid eigenlijk niet voldoende is. Om te voorkomen dat het beleid na de verkiezingen weer verandert, is de langjarige steun nodig van veel partijen die ongeveer hetzelfde willen.

Dilemma’s

Tijdens de raadscommissie Algemene Zaken van donderdagavond moeten de partijen zich uitspreken over de dilemma’s die Halsema hen heeft voorgelegd. Doorgaan met onderzoek naar een erotisch centrum in plaats van bordeelramen, of niet? Meer of minder sekswerkplekken? Waar is ruimte voor sekswerk? De gevolgen van een blowverbod voor toeristen in kaart brengen, of afserveren? Geld vrijspelen om meer panden in de binnenstad te kopen of juist voor meer handhavingscapaciteit? De raad moet met de billen bloot.

Dat betekent overigens niet dat er donderdag zekerheid komt over de toekomst van seks, drugs en toerisme in Amsterdam. De partijen zullen diep zuchten of enthousiast zijn over de voorgestelde maatregelen, waaruit Halsema moet afleiden welke dossiers kansrijk zijn om door te zetten. Knopen om door te hakken zijn er nog niet, maar donderdag zal de goede verstaanders duidelijk worden of dat moment er ooit gaat komen.