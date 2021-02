Raad hekelt Ymere om afhandeling loden leidingen

In de tuindorpen van Noord werd in het najaar van 2019 ontdekt dat nog loden leidingen liggen onder duizenden woningen en die zijn veelal van Ymere. Beeld Dingena Mol

Het geduld van de gemeenteraad met Ymere is op. Als er teveel lood in het drinkwater zit, kunnen huurders een korting krijgen op de huur van 60 procent. Maar meerdere huurders zagen zich al genoodzaakt om naar de rechter te stappen, omdat ze volgens Ymere geen recht hadden op die huurkorting.

Ymere toont volgens een ruime meerderheid van de raad ‘te weinig goede wil’ om het probleem op te lossen. De gemeenteraad noemt het betreurenswaardig dat bewoners via de rechter hun gelijk moeten halen. Ook het tempo dat Ymere hanteert bij het opsporen en het vervangen van de leidingen bevalt de gemeenteraad niet. Dat staat in een motie op initiatief van de PvdA, die woensdag samen met GroenLinks, D66, SP, Denk, Bij1 en ChristenUnie wordt ingediend – een ruime meerderheid.

Wethouder Laurens Ivens wordt op pad gestuurd om met Ymere en huurdersorganisaties in gesprek te gaan. Dat moet het vertrouwen herstellen en nieuwe rechtszaken voorkomen.

Boosheid

Hoewel vooral sommige particuliere huisbazen geen aanstalten maken om de loden leidingen weg te halen, neemt de motie uitdrukkelijk Ymere op de korrel. In de tuindorpen van Noord werd in het najaar van 2019 ontdekt dat nog loden leidingen liggen onder duizenden woningen en die zijn veelal van Ymere.

“We zijn hier al anderhalf jaar mee bezig,” zegt PvdA-duo-raadslid Tom Leenders. “Er zijn zoveel momenten geweest waarop Ymere met een constructieve reactie had kunnen komen. Ik krijg de indruk dat iedere mogelijkheid om te vertragen en om onduidelijkheid te creëren wordt aangegrepen.”

Directe aanleiding voor de boosheid van de raadsleden zijn recente rechtszaken die huurders hebben aangespannen tegen Ymere. Twee huurders in Amsterdam-Zuid haalden in januari hun gelijk bij de rechter. De woningcorporatie wilde geen huurkorting geven, omdat volgens de door Ymere voorgeschreven meetmethode minder dan 10 microgram lood per liter in het drinkwater zat.

Geharrewar

Een andere meting in opdracht van de huurders kwam daar wel boven, evenals de Ymeremeting bij buren van de huurders. Die hadden wel huurkorting gekregen. Dat onder het woonblok loden leidingen lagen, stond niet ter discussie. Die zijn weggehaald.

In het vonnis was de rechter ook kritisch op de testmethode van Ymere. Daarover is de afgelopen jaren al veel geharrewar geweest, omdat de kraan volgens die meetmethode eerst een poos moet doorlopen. Dat roept argwaan op bij huurders die het loodgehalte stukken lager zien uitkomen dan in andere metingen.

Ymere is niet bepaald toeschietelijk, zegt Jennifer Alspeer die namens huurders in Tuindorp Nieuwendam onlangs ook huurkorting loskreeg na een schikking. “Huurders moeten elke keer een advocaat in de arm nemen.” Ze vermoedt dat veel huurders daarvoor terugschrikken en is daarom blij met de kritiek van de gemeenteraad.

Denktrant

Ymere zegt niet anders te kunnen. Uit nieuwe richtlijnen van het RIVM maakt de woningcorporatie op dat de verschillende meetmethodes niet geschikt zijn om vast te stellen of de bewoners gemiddeld worden blootgesteld aan minstens 10 microgram per liter. Dat is strikt genomen wel de voorwaarde om te bepalen of er een gebrek is aan de woning, waarna huurkorting volgt. De metingen van Ymere zijn ook niet bedoeld om te bepalen hoeveel looddeeltjes de bewoners gemiddeld binnenkrijgen, zegt een woordvoerder. De metingen dienen om vast te stellen of onder de grond nog loden leidingen verstopt liggen.

Volgens de woordvoerder wil ook Ymere van de verwarring af. Een uitspraak van de huurcommissie moet later deze maand duidelijkheid bieden. Ook huurdersbelangenbehartiger stichting !Woon heeft daar haar hoop op gevestigd. Volgens Oscar Vrij van !Woon hebben huurders elders in de stad last van de opstelling van Ymere omdat particuliere verhuurders, die het botweg vertikken om loden leidingen weg te halen, deze denktrant van Ymere overnemen.

Ymere haalt bij twintig woningen per week de loden leidingen weg. Het zou ook een tempo van dertig woningen per week kunnen halen, maar de coronapandemie remt de operatie. In totaal heeft Ymere binnen de tuindorpen van Noord in 2715 woningen loden leidingen gevonden. Daarvan hebben 231 huurders de huurkorting gekregen.

Eind volgend jaar denkt Ymere overal de loden leidingen te hebben weggehaald. De verwijten van de gemeenteraad worden door Ymere ‘met klem’ van de hand gewezen. “Het is niet zo dat we ons in allerlei bochten wringen om maar geen huurkorting te geven.”