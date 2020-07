Raad: Halsema moet cannabisprullaria in toeristenwinkels aanpakken

Beeld ANP

De raad heeft een motie hiertoe aangenomen, die was ingediend door het CDA en D66. De cannabisproducten zijn ruim verkrijgbaar in diverse winkeltjes in de Warmoesstraat, de Hoogstraten, op de Zeedijk en de Wallen, maar ook op de markten. Toeristen zijn de voornaamste afnemers. Of de producten geestverruimende werking hebben, zoals ze beloven, is de vraag. De meeste producten zijn voorzien van hennepolie en daarmee toegestaan.

Coffeeshops

Coffeeshophouders storen zich al langer aan deze ‘concurrerende’ prullaria. Zij moeten zich aan strenge regels houden, mogen geen reclame maken, maar zien dat de winkels hun spullen in etalages aanprijzen en van alles verkopen. Dat is voor D66 en CDA reden om dit aan te kaarten. Bovendien vinden ze dat verkoop van deze cannabisproducten bijdraagt aan het imago van Amsterdam als drugsstad. “Het is goed om dat imago te wijzigen.”