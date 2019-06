Raad: goedkoper ov buiten de Ring

Dat blijkt uit een motie die is ingediend door de PvdA en GroenLinks, en die kan rekenen op een meerderheid in de raad. Reizen met het openbaar vervoer is in Amsterdam relatief duur: gemiddeld 87,50 euro per maand. In Europa zijn alleen Londen, Dublin en Keulen duurder. Steden als Berlijn, Manchester, Kopenhagen en Bordeaux zijn een stuk goedkoper.

Juist mensen die veel gebruik maken van het ov, omdat ze aan de rand van de stad wonen, hebben vaak een wat krappere beurs, zegt PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. “Ik sprak een vrijwilliger uit Bos en Lommer die in Zuidoost bij metrohalte Gein computerles geeft. Die is 7 euro 50 per avond kwijt aan reiskosten. Dat tikt flink aan.”

Verschillende tarieven

Raadslid Zeeger Ernsting van GroenLinks vindt het niet meer dan logisch dat als de gemeente van mensen vraagt dat ze meer gebruik maken van het ov, ze ook gaat kijken naar de ­tarieven. “De vervuiler moet gaan betalen, met als gevolg dat de auto snel duurder wordt voor lagere inkomens. Ov moet je dan stimuleren, niet alleen door meer metro- en tramlijnen, maar ook door lagere ritprijzen.”

In Amsterdam geldt bij het GVB overal in de stad hetzelfde basis- en kilometertarief. In een stad als Hamburg bestaat een systeem van ringen: hoe verder weg van het centrum hoe lager het tarief. De raadsleden vragen wethouder Sharon Dijksma (openbaar vervoer) om de prijsverlagingen verder te onderzoeken.