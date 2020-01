Raad: fusie met Weesp definitief

Alleen de fractie van het CDA steunde de plannen voor de fusie niet. Beeld Shutterstock

Twee weken geleden ging de commissie al akkoord met de afspraken die de bestuurders van beide steden met elkaar hebben gemaakt.

Alleen de fractie van het CDA geeft geen steun aan de fusie. Dat moet worden gezien als een steunbetuiging aan de partijgenoten in Weesp, die daar ook als enige fractie tegen de fusieplannen is. Wethouder Rutger Groot Wassink hield de raad voor dat de fusie ‘niet het begin van het eind is, maar het einde van het begin’.

De raad van Weesp moet ook nog het ja-woord geven aan de afspraken. Dat gebeurt op 6 februari. Aanvankelijk was het plan dat beide raden op dezelfde dag hun fiat zouden geven, maar dat lukte niet. Fractievoorzitter Lars Boom van stadspartij WSP is deze week in Londen om de mede door hem ontwikkelde musical Elephant Man te pitchen.