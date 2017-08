Raad eist spoeddebat over antiradicaliseringsbeleid

Aanleiding is de recente schorsing van radicaliseringsexpert Saadia a.-.T en de ernstige zorgen over haar beleid.



A.-T., die op het gebied van radicalisering de rechterhand van Van der Laan was, werd eind juli geschorst vanwege onrechtmatig handelen en belangverstrengeling.



De verdenkingen tegen de radicaliseringsexpert kwamen aan het licht door Bureau Integriteit, de eigen onderzoeksdienst van de gemeente, die daarop de politie inschakelde. Gezien de ernst van de zaak is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.



Volgens recente berichten van De Telegraaf zou A.-T. serieuze signalen van radicalisering hebben gemist. Ze zou waarschuwingen van radicaliserende Amsterdamse jongeren hebben onderschat en ook aanwijzingen dat ronselaars actief zijn in de stad niet goed hebben onderzocht. Daarnaast zou ze grote bedragen hebben uitgegeven aan het inhuren van vrienden.



Sleutelpersonen

Het feit dat A.-T., als manager van de afdeling Radicalisering en Polarisatie, contact onderhield met sleutelpersonen uit de Amsterdamse moslimgemeenschap is zorgelijk, vindt de raad.



Deze groep Islamitische Amsterdammers houdt het stadhuis op de hoogte van wat er speelt in de moslimgemeenschap. Vraag is of de veiligheid van deze personen nog gegarandeerd kan worden. Het netwerk wordt ook gebruikt om uitreizigers naar Syrië in de gaten te houden.



Onderzoek

Raadsleden vinden de signalen dusdanig zorgelijk dat zij onmiddellijke opheldering van de burgermeester eisen. Juist vanwege de gevoeligheid van het dossier maken de raadsleden zich zorgen over het huidige antiradicaliseringsbeleid in de stad.



Het onderzoek ligt al bij het OM, maar de gemeenteraad wil nu al weten hoe het met de veiligheid van de stad is gesteld.