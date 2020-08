Raad bezorgd: wie neemt coronaregie in handen?

Beeld EPA

Wekenlang hebben de Amsterdamse raadsleden vanaf de camping moeten toekijken hoe burgemeester Femke Halsema maatregelen nam om verdere verspreiding van corona in Amsterdam tegen te gaan. Er kwam een mondkapjesplicht in drukke gebieden in de binnenstad en op Plein ’40-’45, strandjes werden tijdelijk afgesloten, auto’s zijn geweerd uit een aantal straten en ondertussen probeert de gemeente Amsterdammers ervan te overtuigen om de regels na te leven.

Al die tijd had de gemeenteraad geen enkele inbreng, terwijl het aantal besmettingen opliep en Amsterdam uitgroeiede tot de belangrijkste virushaard van het land. Dus besloten CDA, VVD en SP om de raad terug te roepen van reces om over corona te debatteren, al moeten we dat relativeren: de rest van Amsterdam is allang weer terug van vakantie en aan het werk of op school.

Verrast

Diverse raadsleden constateren dat Amsterdam is verrast door de plotselinge toename van het aantal besmettingen de afgelopen weken. Zo moest de GGD begin augustus het bron- en contactonderzoek staken, omdat de transmissie van het virus was onderschat en er te weinig medewerkers beschikbaar waren. “Hoe kan het nou dat we zo verrast waren bij de GGD,” vroeg Diederik Boomsma (CDA) zich af. “We hadden eerder mensen moeten aannemen,” constateerde Erik Flentge (SP).

De handhaving van de maatregelen is een groot probleem in Amsterdam. Zo blijkt maar 20 procent van de mensen op de Wallen een mondkapje te dragen. Als handhavers hen op de mondkapjesplicht wijzen, neemt dit percentage toe tot 80 procent. Tegelijkertijd deelde de gemeente in eerste instantie nauwelijks boetes uit, omdat het Openbaar Ministerie de juiste code voor de boete nog niet had vrijgegeven. Dat is inmiddels wel gebeurd, waardoor de gemeente vaker kan beboeten (95 euro), al blijkt aanspreken ook te werken. Maar politiechef Jan Pronker wees erop dat agenten ook worden beziggehouden door de vele heftige geweldsincidenten in de stad. “En dan doen we corona er nog bij.”

Flentge (SP) constateert dat handhaving in de stad tekort schiet, maar ook dat bezuinigingen van het kabinet op de politie hierbij niet hebben geholpen. Opvallend was dat de coalitiepartijen hun pijlen richtten op het kabinet, terwijl oppositiepartijen vooral kritisch waren op het beleid van de gemeente. “De communicatie van de gemeente is niet altijd helder,” aldus Marianne Poot van de VVD. “De informatie is vaak tegenstrijdig, ik hoop dat de burgemeester beterschap belooft.” Volgens Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) was sprake van slechte communicatie, inconsequente regels – wel mondkapjes op de stille Albert Cuyp, maar niet in de drukke supermarkten – en van een magere juridische onderbouwing.

Tegenstrijdige berichten

Flentge van coalitiepartij SP vroeg zich juist af of het kabinet de coronacrisis wel serieus neemt. “Het deed wekenlang helemaal niets. De burgemeester moet handhaven terwijl eenduidigheid ontbreekt.” Hij doelde hiermee vooral op de tegenstrijdige berichten over nut en noodzaak van de mondkapjes. Volgens Sofyan Mbarki (PvdA) bestaat veel onduidelijk over de maatregelen vanuit Den Haag. “Dat heeft invloed op het draagvlak. Eerst roept het kabinet dat de GGD op volle sterkte is voor bron- en contactonderzoek en dan wordt duidelijk dat dit in Amsterdam niet zo is. We mogen zes gasten ontvangen, maar tegelijkertijd zitten de vliegtuigen vol en gaat de teststraat op Schiphol om 6 uur ’s avonds dicht vanwege kantoortijden.”

Burgemeester Halsema deed een appèl op de raad om eendrachtig op te treden tijdens de coronacrisis, ook in het overtuigen van Amsterdammers om zich aan de regels te houden. “We verkeren permanent in een lastige situatie, waarin we mensen willen beschermen, zonder dat we stad nog verder havenen na wat er in het voorjaar is gebeurd.”

Ze erkende dat eerder deze week fouten waren gemaakt in de brieven die naar de gemeenteraad zijn gegaan, waardoor verwarring ontstond over welke maatregelen per direct en welke pas op termijn ingaan. “Maar als dat de grootste fouten zijn in zes maanden crisisbestrijding, dan is heel veel goed gegaan.” Ze beloofde te zoeken naar manieren om nieuwe maatregelen eerder te delen met de gemeenteraad.