Raad Amsterdam achter plan voor schoonmaak bij wachtenden op hulp bij huishouden

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat het huis van iedereen die in Amsterdam op de wachtlijst staat voor hulp bij het huishouden een eenmalige schoonmaakbeurt moet krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van Het Parool.

In de gemeente Amsterdam wachten 1100 tot 1500 mensen op hulp bij het huishouden. In sommige stadsdelen, zoals Zuid en West, is de wachttijd inmiddels opgelopen tot achttien maanden. Cliënten zijn zelf door ouderdom of ziekte niet in staat hun huis goed schoon te houden. Veel woningen raken daardoor vervuild.

“Als je zo lang op de wachtlijst staat, dan is het huis, als je eenmaal aan de beurt bent, niet meer schoon te krijgen,” zegt Jenneke van Pijpen, raadslid van GroenLinks. Donderdag stemt de gemeenteraad over haar motie in de gemeenteraad waarin ze de gemeente oproept een eenmalige schoonmaak bij al die wachtende Amsterdammers mogelijk te maken. Omdat onder meer coalitiepartijen PvdA en D66 ook het voorstel steunen, lijkt de stemming slechts nog een formaliteit.

Van Pijpen: “Op de langere termijn is het belangrijk dat we de wachtlijsten wegwerken, maar dat is zo eenvoudig nog niet. Je wilt op korte termijn ook iets doen.”

Niet alleen vanwege het achterstallig schoonmaakwerk, maar ook om poolshoogte te nemen. “Hiermee kunnen we in elk geval zorgen dat die woningen niet verder vervuilen en tegelijkertijd kunnen we ook dan ook zien hoe het er voor staat, of de urgentie is toegenomen en of iemand eerder hulp bij het huishouden moet krijgen of niet.”

Maatregelen

Het probleem van de lange wachtlijsten bij de hulp bij het huishouden speelt al jaren. Begin juli presenteerde wethouder Alexander Scholtes (Zorg) al een lijst met 29 maatregelen om de wachttijden te drukken. Een van de ingrepen die hij wil onderzoeken is een schoonmaakinhaalslag voor alle mensen op de wachtlijst. De gemeente zou daarvoor schoonmaakdiensten inhuren die bij de mensen langsgaan voor twee keer maximaal drie uur. De kosten: daarvan worden geschat op 250.000 euro. Van Pijpen wil er niet mee wachten. “Dat kunnen we nu alvast in gang zetten.”

De gemeente Amsterdam heeft voor 2023, op initiatief van de gemeenteraad, een half miljoen euro extra uitgetrokken voor het drukken van de wachttijden. Volgens Van Pijpen kan de inhaalslag uit dat potje worden betaald.

Cliëntenbelang Amsterdam vindt het een sympathiek voorstel, zegt beleidsmedewerker Dessie Lividikou desgevraagd. “De gemeente heeft een zorgplicht, dus het is heel goed als ze die verplichting nakomen. Voor de cliënten is het ook heel fijn als hun huis wordt schoongemaakt. Maar wat we nog belangrijker vinden, is dat er meteen kan worden gemonitord hoe het bij de mensen thuis gaat: hoe staat het ervoor? Waar hebben mensen hulp bij nodig? En is de situatie nog hetzelfde als bij de intake? Of zijn ze misschien harder achteruit gegaan, waardoor de hulp nog harder nodig is?”