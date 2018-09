Raad Amstelveen steunt herbouw afgebrande Urbanuskerk

De fractievoorzitters spreken verder gezamenlijk hun waardering uit voor de inzet van de brandweer, en betuigen hun medeleven met de parochianen, de omwonenden en andere direct betrokkenen bij de brand in de St. Urbanuskerk afgelopen zaterdag.



De Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn laste een extra vergadering in waarbij de fracties uitgebreid werden bijgepraat over de stappen die nu worden genomen. Zo wordt een onafhankelijk onderzoek gestart naar de toedracht van de brand.



Ontruimd

Momenteel wordt het gebied rondom de kerk veilig gemaakt. Zo worden de kopgevels stabiel gemaakt en worden losse dakpannen vastgezet of verwijderd. Zodra het gebied veilig is, kunnen de bewoners van nabijgelegen bungalow weer terugkeren naar hun woning.



Vanwege de brand in de St. Urbanuskerk moest een aantal woningen worden ontruimd. Het dak van de kerk brandde volledig uit, maar de toren is intact gebleven.



De kerk werd in 1888 in gebruik genomen en is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers, die onder andere het Centraal Station van Amsterdam en het Rijksmuseum ontwierp.