Quincy Promes vrijgelaten, maar blijft verdachte in onderzoek

Beeld EPA

Promes werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Een neef van Promes raakte zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog, zo meldt het OM op Twitter.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes die werd gestoken.

Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

Eerst geen aangifte

Het slachtoffer dat zegt door Promes met een mes in zijn knie te zijn gestoken, was een civiele aansprakelijkstelling tegen de voetballer gestart. Door het kamp van Promes werd die volgens een ingewijde beschouwd als een poging tot afpersing.

Er werd in eerste instantie geen aangifte gedaan. “Omwille van de persoon om wie het ging en de wijze waarop dit zijn carrière kon beïnvloeden is gekozen voor een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure,” liet advocaat Yehudi Moszkowicz eerder weten. “Daar was contact over met zijn advocaat.” Concrete bedragen zijn daarbij volgens de advocaat niet genoemd.

Terwijl deze langdurige procedure liep, kwam bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie informatie binnen over de steekpartij. Nadat de neef van Promes was uitgenodigd om een verklaring af te leggen, werd er uiteindelijk wel aangifte gedaan.