Quincy Promes ontkent betaling aan drugsbaron: ‘Het is onzin’

Quincy Promes verblijft momenteel in Rusland, waar hij speelt voor Spartak Moskou. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Tijdens een zitting in de strafzaak van drugshandelaar Piet Wortel bracht het Openbaar Ministerie woensdagochtend naar voren dat er informatie was dat profvoetballer Quincy Promes ‘een boete’ van 250 duizend euro betaalde vanwege een gestolen partij van 400 kilo cocaïne.

“Mijn cliënt viel bijna van zijn stoel toen hij het hoorde,” vertelt Robert Malewicz, de advocaat van Promes. “Hij had echt zoiets van: ‘Wat krijgen we nou? Het is onzin.’ Op basis van welke informatie wordt dit nu naar buiten gebracht?”

Het gaat om een bericht van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de politie.

Geen contact

“Mijn cliënt kent meneer Wortel geeneens. Ze hebben nooit contact gehad en ze hebben nooit gebeld. Ze hebben nooit koffie gedronken met elkaar,” zegt Malewicz. Piet Wortel, op zijn beurt, ontkent Quincy Promes te kennen. Het nummer van de voetballer is weliswaar in een van zijn telefoons aangetroffen maar volgens Wortel is er nooit enig contact geweest.

“Ik begrijp dat de genoemde betaling ook op geen enkele wijze is vastgesteld,” zegt Malewicz, die inmiddels om opheldering gevraagd heeft bij het Openbaar Ministerie. “Dat zo’n bericht dan zo naar buiten wordt gebracht, schaadt mijn cliënt echt enorm. Als het OM zoiets tijdens zitting naar voren brengt, denkt iedereen: ‘Het zal wel kloppen’. Als hij een transfer kan maken naar een andere club, zullen ze zich wel twee keer bedenken nu. Mijn cliënt is al kwetsbaar omdat hij verdachte is in een andere zaak.”

Daarmee doelt de advocaat niet op de zaak waarin Promes verdacht wordt van het neersteken van zijn neef tijdens een feest, maar op een drugszaak die draait om 4000 kilo cocaïne die in april 2020 in de haven van Antwerpen in beslag werd genomen. Promes wordt ervan verdacht de financier van die partij geweest te zijn. In die zaak is Piet Wortel ook verdacht.

Rusland

Het Openbaar Ministerie wil Promes graag verhoren in die zaak, maar sinds de verdenking bekend is, verblijft de voetballer in Rusland, waar hij speelt voor Spartak Moskou.

“We hebben eindeloos aangeboden om via een videoverbinding een verklaring af te leggen in de drugszaak,” laat advocaat Malewicz desgevraagd weten. “Het OM zegt telkens: ‘Nee, hij moet hier komen en dan houden we hem aan’. Dat is voor mijn client geen optie, want hij heeft contractuele verplichtingen bij zijn club in Moskou. Als hij vast komt te zitten, kan zijn contract ontbonden worden.”

Volgens zijn advocaat ontkent Promes elke betrokkenheid bij drugssmokkel. “Hij heeft op geen enkele wijze met drugshandel te maken. Misschien dat er oude vrienden zijn waardoor hij in beeld is gekomen, maar dat hij in de drugs heeft gezeten, is uitgesloten.”