Quincy Promes ontbreekt nog in grote drugszaak, neef Marylio V. blijft in de cel

Quincy Promes. Beeld NurPhoto via Getty Images

Marylio V. en zijn advocaat Nihad El Farougu hoopten vurig dat hij vrijdag tijdens een inleidende zitting zou worden vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, ook om bij zijn gezin met zijn net voor zijn arrestatie geboren tweede kind te kunnen zijn, maar de rechtbank wees de verzoeken tot opheffing of schorsing van het voorarrest af.

Net vrij na grote drugszaak

Toen hij volgens justitie samen met veelvoudig international en oud-ajacied Promes, die twee forse partijen cocaïne invoerde in de haven van Antwerpen, was hij pas net vrij na een celstraf van vier jaar die hij in 2019 in België opgelegd had gekregen voor de invoer van 882 kilo cocaïne. Van die straf stonden zelfs nog 93 dagen open.

De rechtbank wees ook het verzoek van V. af Promes als getuige te mogen verhoren over zijn witwasverdenking, omdat die kan vertellen dat hij voor diens kledinglijn werkte, omdat Promes dat ook gewoon anderszins kan bevestigen. Dat de voetballer van Spartak Moskou hem een Volkswagen T-Rock cadeau had gedaan, had justitie al erkend, dus dat was al geen punt van discussie meer in zijn witwaszaak.

De zaak gaat op 31 oktober verder. Dan is opnieuw een inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onbekend. De verwachting is niet dat Promes naar Nederland zal komen, dus mogelijk zal hij bij verstek worden vervolgd.

