Quincy Promes krijgt anderhalf jaar cel voor neersteken neef, gaat in hoger beroep

De rechtbank meldde dat Promes, gezien zijn status als profvoetballer, een voorbeeldfunctie had. Beeld Toin Damen/Pro Shots

De steekpartij vond plaats op 24 juli 2020 op een familiefeest in een loods in Abcoude. Op de bewuste avond viel Quincy Promes zijn neef Esajas aan met een mes. Aanleiding voor de steekpartij was een familieruzie over een gestolen ketting. De neef werd in zijn knie gestoken en liep ernstige verwondingen op.

Het slachtoffer werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet meer kon gebruiken. Hij moest lang revalideren en kan niet meer hurken of rennen. Ook lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis.

De rechtbank acht zware mishandeling bewezen. Van poging tot moord of doodslag was geen sprake. De rechtbank meldde dat Promes, gezien zijn status als profvoetballer, een voorbeeldfunctie had.

‘Soldatenneefje’

Promes was niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak. Dat noemde de rechtbank ‘buitengewoon zorgelijk’. Ook meldde de rechtbank dat Promes op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor zijn daden had genomen en er zelfs trots op leek te zijn. Zo sprak hij in afgeluisterde gesprekken over zichzelf als ‘soldatenneefje' en had hij het over het ‘herstellen van de familie-eer’.

Daarnaast probeerde Promes iemand anders voor de steekpartij te laten opdraaien. De rechtbank gaf de voetballer daarom zes maanden extra gevangenisstraf.

Op het moment van de steekpartij werd de voetballer afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar betrokkenheid bij de invoer van twee partijen van in totaal 1370 kilo cocaïne in 2020. Het bewijs uit die afgeluisterde telefoongesprekken beoordeelt de rechtbank als rechtmatig.

Cocaïnesmokkel

Het onderzoek naar de vermoede drugshandel van Promes begon nadat de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie in 2018 en 2019 tips had binnengekregen dat de veelvoudig voetbalinternational volop in de cocaïnehandel zat.

In later ontsleutelde chatberichten blijkt volgens het OM dat Promes als investeerder optrad bij de smokkel van twee partijen van 650 en bijna 720 kilo cocaïne, die begin 2020 de haven van Antwerpen werden binnengesmokkeld. De partij van bijna 720 kilo werd in beslag genomen. ‘Ze kwamen in 2 bakken, eentje is gevallen eentje is geklemd, en dus me hele winst was door de helft’, zou Promes daarop verstuurd hebben.

De zaak over Promes’ vermoede betrokkenheid bij drugstransporten bevindt zich nog in een vroeg stadium. Toch is het allerminst ondenkbaar dat het OM een straf van 10 jaar of meer zal gaan eisen. Daarmee hangt de voetballer dus nóg een flinke gevangenisstraf boven het hoofd. Kortom: als Quincy Promes zich in Nederland meldt, wordt hij aangehouden en is het zeer voorstelbaar dat hij lang vast zal zitten. De voetbalcarrière van de 31-jarige Promes is dan definitief voorbij.

Promes laat bij monde van zijn advocaat Robert Malewicz vanuit het buitenland weten dat hij in beroep gaat tegen het vonnis over de steekpartij. Volgens zijn raadsman zal Promes bij het hoger beroep wél aanwezig zijn.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: