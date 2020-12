‘Quincy Promes gearresteerd voor steekpartij’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De politie zelf wil de identiteit van de verdachte niet bevestigen. Zij spreekt van de arrestatie van een 28-jarige verdachte. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat. Een woordvoerder van Ajax kon alleen bevestigen dat Promes niet op het trainingsveld staat in Amsterdam.

Promes zou afgelopen zomer een familielid ernstig knieletsel hebben toegebracht. Dat gebeurde tijdens een feest in een loods in Abcoude. Promes heeft een kledinglijn, Mask QP, waarvan de loods in Abcoude is gevestigd. Het familielid heeft aangifte gedaan.

De politie kwam er een maand geleden achter. Omdat het een aanhouding ‘buiten heterdaad’ betrof, zocht de politie naar een geschikt en rustig moment om de arrestatie te verrichten, vertelt een woordvoerder.

Zondag bepaalt de rechter-commissaris of Promes vast moet blijven.

Moeizaam seizoen

Promes is bezig aan een moeizaam seizoen. De vleugelspits is niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij kwam weliswaar in alle twaalf competitiewedstrijden in actie, maar in de helft daarvan was hij invaller. Promes maakte vijf doelpunten in de Eredivisie. In de Champions League kwam hij in vijf optredens, waarvan vier als invaller, niet tot scoren. Vorig seizoen maakte Promes vier doelpunten in de Champions League en twaalf in de competitie.

Afgelopen zomer kreeg de aanvaller nog een reprimande van zijn club. Met een groep van ruim tien mensen speelde hij een voetbalpartijtje op een veldje in Amsterdam, tegen de destijds geldende corona-adviezen in.

De Amsterdammer speelde eerder voor Go Ahead Eagles, FC Twente, Spartak Moskou en Sevilla.