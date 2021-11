QR-code op meer plekken: hoe gaan de handhavers dat controleren?

In de horeca is de coronapas al verplicht, maar er wordt lang niet altijd gecontroleerd. Beeld Jakob van Vliet

Het leven met de coronapas begint een steeds grotere impact op de samenleving te krijgen. In navolging van horecazaken, de bioscoop, het theater en voetbalstadions moet nu ook in de sportschool, het zwembad, museum en pretpark de QR-code getoond worden.

Maar hoe gaat Amsterdam hierop handhaven? Gaan handhavers naar sportscholen om te controleren of er op de QR-code wordt gecheckt? Volgens Outbreak Management Team-lid Marc Bonten is dat een vereiste voor succes. “Als men niet controleert op de QR-code en er geen handhaving is, dan hebben de nieuwe maatregelen weinig zin.”

De burgemeesters zeiden maandag al de nieuwe maatregelen te steunen. In eerste instantie willen zij ondernemers en sportclubs vooral gaan informeren en hulp aanbieden. “Dat hoeft geen boa te zijn, maar kan ook assistentie zijn in de vorm van een gastheer of -dame aan de deur,” zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. “Als mensen echt niet luisteren, dan treden wij op.” Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema zegt dat de gemeente de lijn van het Veiligheidsberaad volgt.

Vijftig overtredingen

De kwestie handhaven doet denken aan half september toen de pas werd ingevoerd voor horecazaken. Halsema zei dat de gemeente alleen gaat ingrijpen bij ‘excessen’. Bijvoorbeeld als een café slechts steekproefsgewijs zou controleren.

Uit een steekproef van Het Parool bleek dat horecaondernemers vaker niet dan wel controleren. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een coronapas gevraagd. Onderzoeksbureau I&O Research stelde vlak daarvoor vast dat Nederlanders slechts in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoeven te hebben.

Afgelopen weekend schroefde Halsema de handhaving dan ook op. De gemeente had ‘bij herhaling’ signalen binnengekregen over het niet naleven van de coronapas en bovendien stijgt het aantal besmettingen dat terug te leiden is tot horecazaken. Ruim driehonderd cafés en restaurants werden dit weekend daarom gecontroleerd en dat bracht circa vijftig overtredingen aan het licht.

Op de vraag waarom nu wél extra gehandhaafd kan worden, reageert Halsema’s woordvoerder dat dit ten koste van andere handhaving gaat. Het grote tekort aan handhavers is er immers nog steeds en dat gaat voorlopig niet opgelost worden. Meldingen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld als het gaat om hangjongeren, afvalproblemen, geluids- of stankoverlast, worden wegens het opschroeven minder snel opgepakt.

Ook op buitenterrassen

Nu op meer plekken de coronapas wordt ingevoerd, is het afwachten of iedereen gaat controleren op de QR-code. Zwembaden en zwemscholen gaven als reactie na de persconferentie aan dit niet te gaan doen, ook sportscholen zijn terughoudend; sportbonden komen in verzet. De verwachting is dat musea minder moeite hebben met de nieuwe maatregelen.

Ook is het nog maar de vraag of horecazaken luisteren naar de oproep van Koninklijke Horeca Nederland en Halsema om beter te controleren, iets dat inmiddels ook op de buitenterrassen moet gebeuren. OMT-lid Marc Bonten: “Het mooist zou zijn als iedereen zich aan de regels houdt of elkaar erop aanspreekt. Als dat niet lukt, moeten we kijken naar andere maatregelen.”