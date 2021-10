QR-code leidt zelden tot problemen in Amsterdamse horeca, mensen vooral ‘heppiedepeppie’ dat ze weer uit mogen

De QR-code voor cafébezoek is nu bijna twee weken verplicht. Vooraf werd gevreesd voor problemen aan de deur met vaccinweigeraars, in de praktijk zijn gasten vooral ‘heppiedepeppie’ dat ze weer uit mogen.

Vooraf had eigenaar Anne-Marie Grijzenhout van ­Café Nol zich best een beetje zorgen gemaakt. “Het kwam eigenlijk door wat je leest op sociale media dat ik ertegen opzag: dit wordt één groot drama. Al dacht ik ook: er zijn 14 miljoen gevaccineerden, en ik kan er toch maar 100 kwijt.”

En zo ging het. Het feestcafé is in het weekend al rond 18.00 uur stampend vol. “Eén groot gekkenhuis. Alsof er niks gebeurd is. Mensen hebben er heel erg veel zin in. Ze staan volledig chill in de rij met hun telefoon al in de hand, helemaal heppiedepeppie: kijk wat ik heb, mijn QR-code, ik mag weer naar binnen.”

Tot discussies leidt dat hoogst zelden. Grijzenhout: “Als ik zes mensen heb moeten weigeren, is het veel. En ook die gingen gewoon weer weg, zonder problemen. Dan zeiden we gewoon: het is ons ook maar opgelegd. Het scheelt natuurlijk wel dat we een beveiliger voor de deur hebben.”

Een rondje bellen langs Amsterdamse kroegen bevestigt dat beeld.

Door alle aandacht die QR-critici vragen en krijgen, lijkt het alsof de weerzin tegen de controle wijdverspreid is, geïllustreerd door het incident bij restaurant Bravi Ragazzi, waar zondag het toiletbezoek van een coronademonstrant uit de hand liep. In de praktijk blijken de weigeraars een zeer kleine minderheid te zijn.

Gasten mislopen

Voor de deur van café-club Soho in de Reguliersdwarsstraat is de QR-code ook geen enkel probleem. “Er heeft nog niemand stennis geschopt,” zegt mede-eigenaar Daniel Pervan. “Mensen weten dat ze die code moeten hebben, en als ze hem niet hebben, proberen ze ook niet binnen te komen. Bovendien, na controle krijgen ze een stempel of polsbandje en voldoet dit ook voor onze andere zaken, Exit, ­Taboo en Bar Blend. Dat maakt de rijen ook minder lang.”

Ook volgens Thomas Andriessen, mede-eigenaar van vijftien horecazaken, waaronder Hannekes Boom, valt de heisa reuze mee. “We maken het wel mee met reserveringen. Mensen die met tien man willen komen, van wie er een niet is gevaccineerd, en als we dan zeggen dat ze niet kunnen reserveren, worden we wel voor stront uitgemaakt. Maar die komen dan niet, dus dat wordt ook geen vechten aan de deur. Onze doelgroep is wel meer dan het landelijk gemiddelde niet-gevaccineerd, dus ik denk wel dat we veel gasten mislopen.”

Bij de ruim twintig zaken van De 3 Wijzen uit Oost zijn eveneens geen noemenswaardige problemen bekend bij mede-eigenaar Riad Farhat, vooraf een groot criticus van de maatregel. “Die geluiden hebben mij niet bereikt.”

Bij café Ruk & Pluk aan de Linnaeusstraat wordt niet aan de deur gecontroleerd. “Dat kan niet,” zegt eigenaar Marijke Wijbrandts, “We hebben twee ingangen en we zijn maar in ons uppie. Maar binnen vragen we iedereen ernaar. Soms hebben we met een verjaardag een hele ploeg binnen en dat is moeilijk te controleren, maar verder maakt niemand problemen. Ze zijn allemaal heel aardig, ze begrijpen het wel.”

Datzelfde geldt voor café Oosterling aan de Utrechtsestraat. “Iedereen laat keurig zijn code zien,” zegt eigenaar Marcel Oosterling. “Ik had alleen een paar keer een probleem met toeristen. Ze hadden wel een officieel papier bij zich dat ze waren gevaccineerd, maar dat kan ik ­natuurlijk niet checken, dus heb ik het maar gelaten. Ik ben geen inspecteur.”

Papieren bewijs

Over mensen die op het terras zitten en even binnen naar het toilet komen, doet hij niet ingewikkeld. “Wel als ze binnen blijven staan, maar niet als ze even die paar meter in- en uitlopen. Ik vind het zo wel mooi. Ik doe wat ik kan.”

Ook Trees Ruzette van café De Twee Zwaantjes aan de Prinsengracht heeft alleen problemen met toeristen en ook af en toe met oudere Amsterdammers zonder modern mobieltje. “Die laat ik gewoon binnen. Dan is een papieren bewijs van vaccinatie ook goed. Als ze daar moeilijk over gaan doen, laat ik het wel voor de rechter komen.”

Vrijdag werd bekend dat de QR-code voor de horeca ook in de winter nog nodig zal zijn. Volgens Haagse bronnen komt november te vroeg om afscheid te nemen.

Jamie van der Will, mede-eigenaar van de Kopstootbar en De Tulp was vooraf tegenstander van de maatregel. “Vanwege het gedoe en gezeur en ook als ethische kwestie. Maar aan de deur is het redelijk relaxed, iedereen verwacht al het scanmoment. Er zijn wel mensen die gaan discussiëren, maar dan zeggen we: ga maar een deurtje verder. Een paar mensen die niet binnenkwamen bij De Tulp hebben wel een slechte review achtergelaten, maar wat doe je ertegen?”

Hij is allang blij dat zijn kroeg weer vol zit. “Ik wil geen boze ondernemer zijn. Iedereen is moe van het discussiëren en haten op alles. We willen gewoon weer doen waar we goed in zijn: een volle bar en gezelligheid.”