PvdD wil nieuwe letters Museumplein: van zwerfafval

'We Planet is een statement voor een Plan B dat de wereld weer plasticvrij en gezond moet maken.' I amsterdam krijgt daarmee een opvolger, zo hoopt de partij.



"We gebruiken jaarlijks 250 miljoen ton plastic. Daar valt niet tegenop te recyclen," zegt Lammert van Raan, Tweede Kamerlid van de PvdD. "Als we zo doorgaan, zal er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zitten. We Planet roept op tot een radicaal andere koers. We moeten echt afstand nemen van de wegwerpcultuur. Voor onszelf, maar vooral ook voor dieren en toekomstige generaties, die buiten hun schuld de dupe worden van onze rotzooi."



Van Raan roept mensen op zwerfafval uit eigen buurt naar het Museumplein te brengen om er de letters mee te bouwen. Of om vanaf 11.00 uur te helpen met afval op te ruimen rond het Museumplein.



Om 15.30 uur presenteert de Partij voor de Dieren de plastic letters.



Beroemd geworden

De rood-witte letters I amsterdam werden begin december van het Museumplein verwijderd. Het motto 'I amsterdam' blijft echter bestaan. Dat zegt de nieuwe directeur van Amsterdam Marketing, dat verder gaat als amsterdam&partners. "Ja, dat is heel beroemd geworden en hoort bij de stad. En de letters blijven ook, alleen gaan die reizen naar Zuidoost en Nieuw-West bijvoorbeeld."