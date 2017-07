PvdA vreest groei van sekswerk in Airbnb-panden

Nauwelijks controle

Amsterdam treedt niet tot nauwelijks op tegen thuisprostitutie, zolang die niet in advertenties wordt aangeprezen. Boutkan vreest dat prostitutie via deelplatforms daardoor buiten beeld blijft."



Airbnb is een enorme trend, we hebben bijna 17.000 advertenties in Amsterdam. Ik wil voorkomen dat dit een fenomeen wordt dat je niet in de hand hebt."



Volgens Boutkan is het grote verschil met prostitutie in hotels het gebrek aan een duidelijk zichtbare eigenaar of locatiedirecteur, die toezicht kan houden. "Twee gevallen op 17.000 advertenties is een onwaarschijnlijk laag aantal, terwijl Amsterdam bekendstaat om zijn rosse buurt en het sekswerk dat hier plaatsvindt. Ik vind dat we hier specifiek onderzoek naar moeten doen."