PvdA stelt kamervragen over lokken buitenlandse beleggers

De kamervragen aan de minister van Binnlandse Zaken en Konklijkerelaties



1. Bent u bekend met het bericht "Amsterdam boos: 'Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers'?



2. Waarom bent u een campagne gestart om buitenlandse beleggers over te halen Nederlandse huurwoningen te kopen?

Wat zijn hiervan de gevolgen voor huurders en starters, die toch al worden geconfronteerd met grote huurstijgingen en onbetaalbare huizen, mede als gevolg van concurrentie van beleggers die snel geld willen verdienen?



3. Heeft u overleg gehad met gemeentes zoals Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen en Haarlem en/of de VNG over de wenselijkheid van deze campagne?

Was dat niet verstandig geweest, nu gemeentes dagelijks te maken hebben met de gevolgen van de praktijken van foute beleggers?



4. Wat is uw reactie op de uitspraken van de wethouder Wonen van Amsterdam, die deze campagne achterhaald vindt, en liever huurders zou waarschuwen voor huisjesmelkers?

Deelt u zijn mening?



5. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat "één miljoen sociale huurhuizen eigenlijk van te goede kwaliteit zijn"?

Is het uw bedoeling om al deze woningen te liberaliseren, en daarmee de huidige bewoners uit hun huizen te jagen?

Waar moeten zijn dan naartoe, er is toch juist een enorm tekort aan betaalbare sociale huurwoningen?



6. Wat is er op tegen als een sociale huurwoning van goede kwaliteit is en tegelijkertijd een redelijke prijs heeft?

Wat is het maatschappelijk voordeel om straks dezelfde woning tegen een veel hogere prijs te verhuren?



7. Waarom zou u graag sociale huurwoningen willen verkopen aan buitenlandse beleggers?

Wat is er mis met de woningcorporaties, die zijn opgericht om zonder winstoogmerk goede, betaalbare woningen aan te bieden?

Is het verkopen van vastgoed aan buitenlandse beleggers niet wederom een stap om de sociale huursector uit te hollen?



8. Waarom richt u zich op vastgoedspeculanten en niet op Nederlandse pensioenfondsen; het kabinet wil toch dat zij juist meer in Nederland investeren?



9. Indien de doelstelling is om voor geld te zorgen om huizen te bouwen, waarom stelt u dan de woningcorporaties niet in staat weer meer te investeren?

Waarom stelt u op uw eigen begroting niet meer geld beschikbaar om meer woningen te bouwen, er is toch een enorm tekort?

Waarom pleit u niet voor belastingverlagingen voor woningcorporaties, in plaats van de belastingen voor woningcorporaties te verhogen?

Waarom komt u niet met een initiatief om met een investeringsfonds de woningnood te ledigen?