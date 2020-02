PvdA-prominent Erik van Bruggen (51) overleden

Erik van Bruggen in 1998, voordat hij een gooi deed naar het voorzitterschap van de PvdA. Beeld anp

Dat laat zijn vriend en zakenpartner Alex Klusman weten. Erik van Bruggen werd bekend toen hij in de jaren negentig actief was binnen de PvdA, waar hij de sociaaldemocratische vernieuwingsbeweging Niet Nix oprichtte met Lennart Booij.

Het duo werkte samen met Felix Rottenberg, was actief in het campagneteam van Wim Kok en deed in 1999 vergeefs een gooi naar het voorzitterschap van de partij.

Later dat jaar richtte het duo, samen met Klusman, pr-bureau BKB op, dat publiciteitscampagnes organiseert voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook bleef Van Bruggen actief betrokken bij diverse verkiezingscampagnes. Hij adviseerde onder meer Wouter Bos, Lodewijk Asscher en Pieter Hilhorst. Zijn grote liefhebberij was de Amerikaanse politiek en Bruce Springsteen, waarvoor Van Bruggen regelmatig naar de Verenigde Staten reisde. Voor verschillende campagnes wist hij voormalig Amerikaans president Bill Clinton naar Nederland te halen om te komen spreken.

Broze gezondheid

De laatste jaren had Van Bruggen last van een broze gezondheid. Hij had een pacemaker vanwege een hartafwijking. Daar kwamen in 2018 nierfalen en een bloedvergiftiging bij. Hij knapte op, maar belandde eerder dit jaar toch weer in het ziekenhuis. Vrijdag overleed hij.

PvdA-leider Lodewijk Asscher laat op sociale media weten bedroefd te zijn. “Dood en Erik. Die twee hebben helemaal niets met elkaar te maken. Vrolijke, kwikzilverige Erik. Wat een gigantisch gemis.”

Erik van Bruggen laat een vrouw en twee kinderen na.