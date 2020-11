PvdA: politieke en bestuurlijke ervaring ‘een must’ voor opvolger Dijksma

Sharon Dijksma tijdens haar installatie als wethouder. Beeld ANP

Dat staat in de vacaturetekst die de Amsterdamse PvdA vrijdagmiddag heeft gepubliceerd. Sharon Dijksma vertrekt 16 december naar Utrecht om daar burgemeester Jan van Zanen op te volgen. Haar overstap, net twee jaar na haar aantreden als wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam, kwam als een grote verrassing voor zowel partijgenoten als outsiders. Dijksma was verantwoordelijk voor omvangrijke dossiers zoals het herstel van kades en bruggen, het autoluw maken van het centrum en de uitbreiding van het metronetwerk.

Met nog ruim twee jaar te gaan tot de raadsverkiezingen van 2022, het einde van de bestuurstermijn, is er voor een opvolger weinig tijd om te wennen. ‘De kandidaat-wethouder is in staat de portefeuilles snel eigen te maken en weet direct mee te draaien in het college, de vervoersregio en de metropoolregio Amsterdam,’ aldus de vacature.

Breed bestuurlijk netwerk

Daarom wil de PvdA alleen sollicitanten met bewezen bestuurlijke en politieke ervaring een kans geven. ‘De kandidaat-wethouder heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van een omvangrijke organisatie,’ aldus de vacaturetekst. Ook moet de opvolger een breed bestuurlijk netwerk onderhouden op verschillende niveaus, hoewel Haagse ervaring niet expliciet genoemd wordt in de vacature.

Door het centraal stellen van bestuurlijke ervaring lijkt de PvdA Amsterdam een debacle zoals rond de opvolging van Lodewijk Asscher in 2012 te willen voorkomen. Asscher werd opgevolgd door columnist en mediamaker Pieter Hilhorst, die goed aansloot bij het gedachtegoed van de partij maar de kwaliteiten ontbeerde om de omvangrijke ambtelijke organisatie voor zich te laten werken.

Op basis van de vacaturetekst lijkt het onwaarschijnlijk dat zittende PvdA-raadsleden zoals Dennis Boutkan en Sofyan Mbarki kans maken op de functie, vanwege hun gebrek aan bestuurlijke ervaring.